J-AX – Quando piove diluvia: audio e testo dell’inno alla sfortuna e all’ansia

E’ un J-AX che si sente perseguitato dalla sfortuna quello che ascoltiamo in Quando piove, diluvia, terza traccia dell’album ReAle, pubblicato venerdì 24 gennaio 2020.

Il testo e l’audio del simpatico brano, scritto a quattro mani con Danti e composto da Roofio, vale a dire i due membri dei Two Fingerz, che in questo disco hanno avuto un ruolo di primissimo piano.

Nella geniale canzone, il rapper si sente perseguitato dalla sfiga, in quanto gli accadono cose che gli trasmettono una certa negatività, che gli fanno venire l’ansia, perdere l’estro creativo e passare poco tempo a fare musica. Il rapper dice di non riuscirsi a godere il successo, di non avere pace e di stare dietro a commercialista, avvocato, tribunale, notaio, fisco e persino alle Iene, che gli fanno una visita poco gradita. Fortunatamente, nel finale specifica di aver superato alla grande quel periodo e che ora è tutto ok, anche se “lavora per il meglio mentre si prepara al peggio“.

J-AX – Quando piove diluvia Testo

Mi dispiace tanto-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Sono sano e salvo-o-o

Quando cadi ridono, se cadi come ridono

Ho fatto anni senza sonno tra amicizia e affari

Chiuso in furgone o in casa domiciliari volontari

Lei mi dice: “È da 6 mesi che ti svegli in down

Tuo figlio ti sorride e tu manco gli hai detto ciao”

In calendario una lista di cose che odio fare

L’agenda di chi fa successo e poi non se lo gode

Ho il commercialista, l’avvocato, il tribunale

Passo più tempo tra i notai che tra le note

Apro la porta e c’è uno in giacca e cravatta

Mi fa vedere il tesserino Guardia di Finanza

Entrano in casa in sette, la mia donna faccia bianca

Vogliono computer, documenti della banca

Chiedo: “Che succede?” lui mi dice: “Procedura standard

Un controllo è di routine se il reddito si alza”

E anche se pago ogni tassa la voce suona falsa

Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia





Se mi vedi cadere

Sono una stella esprimi un desiderio

Ma quando piove diluvia

La pace è solo un nemico che ti sta studiando

Mi dispiace tanto-o-o

C’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardando

Sono sano e salvo-o-o-o

Dicono di no ma tutti vogliono lo schianto

Le sfighe son sorelle che viaggiano sempre insieme

Lo sfogo in faccia viene quando ho l’intervista in tele

E il trucco non nasconde quell’angoscia nelle vene

Nel momento in cui mi sento agnello chiamano le Iene

Dice uno ha fatto analizzare la tua erba legale

Il THC è sopra la soglia e ti stanno per arrestare

“Non è possibile” rispondo “ho fatto tutti i test”

Mi dice: “Approfondiamo qui da noi dopo il week-end”

Un altro fine settimana in compagnia dell’ansia

Lei dice che mi lascia se qualcosa qui non cambia

Ho un posto al sole ma il cuore pieno di ombre

Un uomo non è cosa mostra, è quello che nasconde

Dentro stare a pezzi fuori stare dritti, stare zitti

Perché per la gente sono solo problemi da ricchi

Prendo il foglio ma quello che scrivo mi fa schifo

Sono esaurito come il mio estro creativo

Se mi vedi cadere

Sono una stella esprimi un desiderio

Ma quando piove diluvia

La pace è solo un nemico che ti sta studiando

Mi dispiace tanto-o-o

C’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardando

Sono sano e salvo-o-o-o

Dicono di no ma tutti vogliono lo schianto

Ho pianto troppo ho già versato troppo latte e

Come in Sardegna con le strade tutte bianche e

Non ho cercato pusher o perle dentro ai gusci

Quando la vita è cruda con gli squali faccio il sushi

Alle Iene hanno portato analisi sbagliate

Col fisco tutto a posto io le tasse le ho pagate

Porto il bimbo a passeggio e dopo scrivo ciò che m’è successo

Lavoro per il meglio mentre mi preparo al peggio





Se mi vedi cadere

Sono una stella esprimi un desiderio

Ma quando piove diluvia

La pace è solo un nemico che ti sta studiando

Mi dispiace tanto-o-o

C’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardando

Sono sano e salvo-o-o-o

Dicono di no ma tutti vogliono lo schianto

[Outro]

Dicono di no ma tutti vogliono lo schianto

Quando cadi ridono, se cadi come ridono





