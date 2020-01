J-Ax – Beretta feat. Boomdabash: audio e testo della nuova canzone

Beretta, quarta traccia dell’album ReAle, pubblicato il 24 gennaio 2020, è un brano contro la violenza sulle donne, che vede J-Ax duettare con i Boomdabash.

Il testo e l’audio di questa significativa e bella canzone, scritta con la collaborazione di Gianfranco Forattini, Danti e Pedar, mentre la produzione è opera di Roofio.

I componenti dei Two Fingerz, tornano quindi a lavorare insieme in questo brano, che denuncia fatti che purtroppo avvengono nella vita reale, anche fin troppo spesso, quando le donne vengono picchiate dai loro uomini e ad un certo punto si fanno giustizia da sole con un amra, visto che denunciare non serve a molto, uscirne diventa praticamente impossibile e si rischia di andare incontro a conseguenze ben peggiori. Questo giustizialismo a colpi di arma da fuoco, viene ampiamente giustificato dagli artisti e in parte sono d’accordo con loro. La soluzione per evitare spargimenti di sangue sarebbe solo una: tutelare maggiormente chi è vittima di violenza, anche perché gli abusi potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio. Questa canzone deve far riflettere e farà sicuramente parlare non poco di se.

“Sono riusciti a far arrivare e amare le sonorità della loro stupenda terra a tutta l’Italia, mantenendo il loro stile. Sono fiero di aver sempre creduto in loro e nella loro musica fin dal principio, prima del successo e sono rimasti REALI e spensierati come all’inizio. Un onore per me annunciare la presenza dei Boomdabash nel disco“. J-AX.

J-Ax Beretta Testo

[Boom Da Bash]

Quello che Dio ha congiunto (J-AX)

L’uomo non separi (wooh)

Non guarirai dai morsi

Uccidendo i cani e

Rispondere agli spari (Boom Da Bash)

Come dei soldati

Non è una virtù

Ma di sicuro non la picchierà più

[Boom Da Bash]

Tutti che dicevano “che strano, era una coppia perfetta”

Nelle interviste in tv

Lei a coprire i lividi col trucco era diventata esperta

Con fondotinta e contour

E io non so se

È colpa della Beretta

Ok, non siamo in Carolina del Sud

Ma di sicuro non la picchierà più.





[JAx]

C’è una pistola Beretta che fuma sul tavolo della cucina

Di fianco a lattine vuotate, imbottite con i mozziconi di siga (wooh)

Vicino alla tessera dell’Esselunga rigata dalla cocaina

C’è una pistola Beretta che fuma sul tavolo della cucina

Click clack, sparare è un po’ come scopare

Se non sei capace la prima volta fa male

La mano sanguina, lei non sapeva la regola è toglie il pollice dal cane

Click clack, sparare è un po’ come scopare

(woo woo) le sirene della pula

I cani abbaiano e i vicini non bussano per paura

I ragazzini in cortile buttano tutto nella spazzatura

(woo woo) le sirene della pula

Pam pam, due colpi in piena faccia, pugni sulle labbra

T’amerò per sempre che suona tipo minaccia

Lei pensava “come ca**o faccio a uscire da sta gabbia?”

Pam pam, con due colpi in piena faccia

[Boom Da Bash]

Tutti che dicevano “che strano, era una coppia perfetta”

Nelle interviste in tv

Lei a coprire i lividi col trucco era diventata esperta

Con fondotinta e contour

E io non so se

È colpa della Beretta

Ok, non siamo in Carolina del Sud

Ma di sicuro non la picchierà più.

[JAx]

Bla bla bla, la gente parla e non sa niente

Era educato, salutava sempre, lei quella che urlava a caso

Ma perché le sanguinava il naso quotidianamente

Bla bla bla, la gente parla e non sa niente

Vroom vroom, i furgoni dei telegiornali

Sempre contro chi si fa giustizia con le proprie mani

Ma averlo denunciato a lei non è servito a molto

Anzi dopo le ha girato il polso e gliel’ha rotto

Stare alle regole non è stato d’aiuto

Quindi lei gli ha fatto un buco nella testa da cui esce il fumo

Ora sta fermo e muto

Con ancora una ciocca di capelli strappati nel pugno chiuso

Davanti c’ha una divisa

Le fa mille domande in fila

Ma lei manco le sente

Le differenze tra le manette

E la fede al dito che aveva prima

La camionetta, la carica in mezzo alla folla che grida “assassina!”

C’è una pistola Beretta che fuma sul tavolo della cucina

[Boom Da Bash]

Quello che Dio ha congiunto

L’uomo non separi (wooh)

Non guarirai dai morsi

Uccidendo i cani e

Rispondere agli spari

Come dei soldati

Non è una virtù

Ma di sicuro non la picchierà più





[Boom Da Bash]

Tutti che dicevano “che strano, era una coppia perfetta”

Nelle interviste in tv

Lei a coprire i lividi col trucco era diventata esperta

Con fondotinta e contour

E io non so se

È colpa della Beretta

Ok, non siamo in Carolina del Sud

Ma di sicuro non la picchierà più.

Pam pam

Di sicuro non la picchierà più

Pam pam

Di sicuro non la picchierà più

Pam pam

Di sicuro non la picchierà più

Pam pam

Di sicuro non la picchierà più





