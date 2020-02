Ghali – DNA: informazioni e titoli delle canzoni del nuovo album

DNA è il secondo album in studio di Ghali, pubblicato il 20 febbraio 2020 via Sto Records / Warner Music Italia, a oltre due anni e mezzo di distanza dal disco d’esordio, che esordì in seconda posizione nella classifica relativa agli album più venduti in Italia. I titoli delle canzoni

Anticipata da Flashback e Boogieman ft. Salmo, singoli rispettivamente rilasciati l’11 novembre 2019 e il 17 gennaio 2020, la seconda attesissima era discografica del rapper italo-tunisino propone altri tredici inediti, tra i quali Good Times, presentato al Festival di Sanremo 2020.

I Featuring ed i produttori

Gli ospiti del disco sono appena 4, vale a dire l’algerino Abderraouf Derradji, in arte Soolking, il nigeriano Oluwatosin Ajibade, artisticamente conosciuto come Mr Eazi, il rapper e producer romano tha supreme e il citato Salmo. La scelta dei producers è ricaduta su tha supreme, Mace, Venerus, Ava, Djan Amir, Zef, Merk & Kremont, Mamakas, Canova, Sick Luke, MB e Mr. Eazi. Sia i feat. che i produttori, sono stati annunciati con altrettanti video di grande impatto, diretti da Giulio Rosati. Il video dei produttori. Il video dei featuring.





Il disco è disponibile in streaming, in download digitale e nei formati fisici CD e vinile azzurro a edizione limitata numerata.

DNA tracklist (Ghali album 2020)

Giù x terra – 2:13 [Prodotta da: MACE & Venerus] Boogieman (feat. Salmo) 2:39 [Prodotta da: Zef & MACE] DNA – 3:20 [Prodotta da: Canova] Good Times 2:43 [Prodotta da: Merk & Kremont] Jennifer (feat. Soolking) 2:41 [Prodotta da: MB] 22:22 – 3:00 [Prodotta da: Mamakas] Fast Food 2:39 [Prodotta da: Sick Luke ] Marymango (feat. tha Supreme) 3:24 [Prodotta da: AVA & tha Supreme ] Flashback – 3:37 [Prodotta da: Bijan Amir] Combo (feat. Mr Eazi) 2:56 [Prodotta da: Mr Eazi] Extasy – 2:41 [Prodotta da: MACE & Swan] Barcellona – 2:56 [Prodotta da: Canova] Cuore a destra – 3:01 [Prodotta da: Canova] Scooby – 2:10 [Prodotta da: Sick Luke] Fallito – 3:11 [Prodotta da: Canova]