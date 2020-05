Ghali, Don Patricio – Boogieman Remix: audio e testo della nuova versione

Dall’8 magio 2020 è disponibile il remix di Boogieman con la collaborazione del rapper spagnolo, inciso per DNA+, edizione deluxe del secondo album in studio DNA Il testo e l’audio.

Boogieman ft. Salmo, quello che è stato il secondo anticipo del disco del rapper, è quindi ora disponibile in questo interessante rmx, che a differenza della prima versione, propone una strofa nuova di zecca in spagnolo scritta e interpretata da Don Patricio e alcune parti che sono semplicemente state tradotte dall’italiano allo spagnolo.

Nell’edizione deluxe di DNA, è presente anche l’inedito Cacao, disponibile nella versione Spoiler e in quella incisa con la collaborazione di Pyrex della Dark Polo Gang.

Testo Boogieman Remix – Ghali & Don Patricio

A Baggio quando piove, piove un botto (Un botto)

Esco con lei, metto il pigiama sotto (Sotto)

Ma non perché ci devo andare a letto

È che quando sto giù un botto non basta il giubbotto

Mentre ballavo ho perso la pazienza (Oh-oh)

Deve essermi caduta dalla tasca (Yeah, yeah)

E chi mi sta vicino la calpesta

E, cazzo, questo drink è solo acqua

(vai alla traduzione in italiano)

¿Crees en Dios? (Seh) ¿Te gusta Beyon’? (‘Cé)

¿Tokyo y Rio? (Seh) ¿Pero somos tú y yo?

El ozono agujereado, te preguntas por qué (Yeah, yeah)

La mierda que tú dices contamina también

Boogieman

Spegni queste nuvole (Yeah, yeah)

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

[Ghali & Don Patricio]

Mhm, pero no es cool

No es cool

Mhm, pero no es cool

No es cool

(Mhm, Yeah) Mhm, pero no es cool

[Don Patricio]

Ya escuchamos a tus amigas y ellas me odian

Y ahora estoy mejor que nunca, pero no me ves

Yo no quiero tu palica por tres followers

Ni montarme esas películas, ¿qué tú te crees?

Ella me dice que no hago falta

Como le gusta lo que le encanta

24 flores de lavanda

Pa’ limpiar los cordones de su bamba

Con la vida complicada, medio al revez

Mami vacilame un poquito y hazmelo otra vez

Ella me dice [?], pero no hablo ingles

Yo le digo one-two, y se me joden tres





[Pre-Ritornello: Ghali]

Boogieman

Spegni queste nuvole (Yeah, yeah)

Che lei si bagna più di me

Poi faccio cose stupide, stupide

[Ritornello: Ghali & Don Patricio]

Mhm, pero no es cool

No es cool

Mhm, pero no es cool

Pero no es cool

(Mhm, Yeah) Mhm, pero no es cool

[Post-Ritornello: Ghali]

Boogieman

Spegni queste nuvole

Che lei si bagna più di me (Yeah, yeah)

Poi faccio cose stupide, stupide

[Outro: Ghali & Don Patricio]

Mhm, pero no es cool





La traduzione delle parti in spagnolo

Torna al testo

[Nota: questa altro non è che la traduzione in spagnolo di Ghali del finale della prima strofa di Boogieman ft. Salmo. Stesso discorso vale per il ritornello appena sotto]

Credi in Dio? (Seh) Ti piace Beyon’? (‘Cé)

Andresti a Rio? (Seh) Ma dici io e te?

Nell’ozono ci sta un buco e tu ti chiedi perché (Yeah, yeah)

Le cazzate che tu dici inquinano pure me (Pure me)

Mhm, ma non è cool

Non è cool

Mhm, ma non è cool

Non è cool

(Mhm, Yeah) Mhm, ma non è cool

[Don Patricio] (in aggiornamento)

Abbiamo ascoltato le tue amiche e loro mi odiano

E ora sto meglio di prima, ma tu non mi vedrai

Non voglio la tua spazzatura per tre follower

Né monto quei video, cosa ti credi?

Lei mi dice che non sono indispensabile

Quanto gli piace quella che la incanta

24 fiori di lavanda

Per pulire le scarpe della tua bamba

Con la vita complicata, mezza al contrario

Bella, esita un po’ e fammelo di nuovo

Lei mi dice [?], ma io non parlo inglese

Le dico uno-due e mi fo**ono tre

