Ascolta e leggi il testo di Marymango di Ghali ft. tha Supreme

Ghali e tha Supreme per la prima volta in duetto sulle note del brano Marymango, ottava traccia dell’album DNA, rilasciato il 21 febbraio 2020, a poco meno di tre anni dal disco d’esordio dell’artista milanese di origini tunisine.

Leggi il testo e ascolta la nuova contagiosa canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da AVA, MACE e lo stesso artista capitolino Davide Mattei, in arte tha Supreme.

Il brano è composto da due parti e sta già facendo impazzire i numerosissimi fan dei due artisti, divenendo letteralmente virale. Non mi meraviglierei se diverrà uno dei futuri singoli della seconda era discografica del rapper.

[tha Supreme]

Okay (Okay, Okay)

Sai che sono fatto

Ahahah, bro’

Fuck tutti quelli che

Sono fan tuoi

Affari tuoi, affari tuoi

Sono fatto

Ahahah, bro’

Fuck tutti quelli che

Sono fan tuoi

Ahahaha, boy

Ah-ahahahah, boy





[Ghali]

Sorridi qua in camera, che candid (Cheese)

Nuove Lelli Kelly, candy, candy (Candy)

Ho tre amici e il resto sono conoscenti (Conoscenti)

Erba alta che non vedo più serpenti (Più serpenti)

Sopra un’onda come un pazzo con il jet ski, eh

Sai già che col- che mi prendi (Sto)

‘Sto contratto è troppo basso, fra’, mi offendi (Yeah)

Sono stanco, ho bisogno di un happy ending

Sono le tre di notte, sto pensando ancora a me

Buona eh? L’ho presa da me (Mandami il rec)

La sto pressando con un cavo jack, eh

[tha Supreme]

Sai che sono fatto

Ahahah, bro’

Fuck tutti quelli che

Sono fan tuoi

Affari tuoi, affari tuoi

Sono fatto

Ahahah, bro’

Fuck tutti quelli che

Sono fan tuoi

Ahahaha, boy

Ah-ahahahah, boy (boy)

[Ghali]

Sono sotto come con i black magic (Uoh)

Non mi fermo, sembra rappi con i piedi (Yeh)

Scarpa limitata, tutte cascano ai miei piedi (Yah)

Ho speso più gambe di un ca**o di millepiedi

(No che non mi vedi), Ehi, anzi ora mi vedi? (Bling)

Ho anelli come Jury Chechi (Yeh)

Son’ gioielli, trofei per gli atleti (Bling)

Ho la casa grande come i preti

[tha Supreme]

Tu non vuoi bitch (Bitch)

Ma vuoi un appiglio

Trovarlo, fra’, è easy (Easy)

Tenerselo no

Tene-tenerselo no

Tene quello che dico in tele’

Televisione, bro’

Non te lo dicono

Mamma mister, guarda quanti cliché

Mami, guarda ‘sti rapperini, gli stacco il mixer

I miei fan fan’: “Yah”

I tuoi: “Kill me please, bruh”

Leggi riviste

Cose viste e riviste

Bro’, un bel quickscope

Sopra ‘sto reggaeton

Non vedo l’ora, direi, mo’ stop

Non credo, brotha’, madò che accollo

Sono loco, loco, loco, lo-lo-lo-lol (Lo-lo-lo-lol)

Tipo il Willy Wonka del flow (Wonka del flow)

Hai finito? Ma dai, bro’

Con gli altri no

Metti il cuore, però neanche in show





[Outro: Ghali (tha Supreme)]

Vuoi farmi, vuoi farmi fuori, ma rimango

Sto fumando Marymango

Vuoi farmi fuori, ma rimango

Sto fumando Marymango

Vuoi f-, vuoi f-, vuoi farmi fuori, ma rimango (Ma rimango)

E sto fumando Marymango (Marymango)

Vuoi farmi fuori, ma rimango (Sto, Ma rimango, ma rimango)

E sto fumando Marymango (Marymango)

Vuoi farmi fuori, ma rimango (Ma rimango)

E sto fumando Marymango (Marymango)

Vuoi farmi fuori, ma rimango (Ma rimango, ma rimango)

E sto fumando Marymango (Marymango)





