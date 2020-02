Natti Natasha, Myke Towers, Manuel Turizo & Nicky Jam – Despacio: audio, video, testo e traduzione della canzone

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale di Despacio, singolo di Natti Natasha con Nicky Jam, Myke Towers & Manuel Turizo, disponibile ovunque da lunedì 17 febbraio 2020 via Pina Records. Si tratta del primo anticipo del successore di Illuminatti (febbraio 2020), che dovrebbe intitolarsi Naughty Nat.

Il caliente brano, è stato scritto dagli interpreti con la collaborazione di DJ Luian, OMB, Luny, Xavier Semper, Weezy Kingz & Rafael Pina, mentre la produzione è opera di Mambo Kingz, Luny, DJ Luian & OMB.

Il brano racconta l’onnipresente passione tra un uomo e una donna, i cui protagonisti, nonostante sia passato del tempo, continuano a ricordare i bei tempi e quanto sono stati bene insieme, soprattutto sotto le coperte.

Si tratta della prima collaborazione tra Natti, Turizo e Towers, mentre la cantante domninicana ha già avuto modo di collaborare con Nicky Jam in “Loco Contigo (Remix)” di DJ Snake.

Despacio Testo — Natti Natasha • Nicky Jam • Myke Towers • Manuel Turizo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Natti Natasha]

Ya que te duele mirarme a los ojos

Yo cuando te veo me sonrojo

Tú me utilizas a tu antojo

Recuerdo la noche en que tú me lo hacías

[Coro: Natti Natasha]

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído despacio

[Verso 1: Manuel Turizo]

Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía

Jugando y no me decía que no parara

Siempre que yo le pedía decía que también quería

Como si fuera pura casualidad-dad

Ella no e’ como cualquiera

Eso yo lo presentía y resultó siendo la verdad

Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría

Ven conmigo a hacer la maldad

Y si queríamo’ nos perdíamo’

Cero presión, llamabas y repetíamo’

Delante de la gente no nos conocíamo’

Pero en secreto no’ escondíamo’

[Coro 2]

Despacio, volemo’ por el espacio

Viajemos a donde sabemos tú y yo

Donde tú me dice’ bajito al oído

Despacio, siempre te daba tu espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respiro en tu oído

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído despacio

[Verso 2: Nicky Jam]

Despacio como cuando me decía’ que

Encima de ti me querías, bebé

Despacio como chocan las olas

En la orilla cuando llega el amanece-e-er

Es imposible que te borren la huella que dejé en tu piel (Yeah)

Ay, e’ que un deseo como el de nosotro’ ya no volverá a nacer

Me acuerdo aquella tarde en el sofá de tu casa

Lo nuestro e’ tan espacial que me llamó hasta la NASA

Pa’ preguntarme cómo hacía pa’ bajarte la’ estrella’ to’ los día’

Así que tú tranquila, que yo te lo voy a hacer

Cómo me lo pidas, despacio, bebé

París, en Roma o si quiere’ en Londre’

Te lo haré despacio, bebé

[Coro: Natti Natasha]

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído despacio

[Verso 3: Myke Towers]

Yo me tomaré mi tiempo (Má’ lento)

Me disfrutaré el momento (Eh)

Me hace’ falta, no te miento

Y las palabra’ siempre se la’ lleva el viento

Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento

Y ya tienes a otro, a vece’ lo lamento

Y pensándote intento esconder lo que siento

Tus foto’ me tienen enloqueciendo

Despacio, lo que tú necesita’ es una noche de pasión

Que sin volar te hagan llegar al espacio

Que nadie sepa de lo que pasó

Yo al oído le dije: “Tú las pose’ elige”

Yo sé que lo’ orgasmo’ conmigo no los finge

Y ya no nos vemo’ tanto, ahora mi horario conflige

Pero me está tentando pa’ juntarno’ el finde

[Verso 4: Natti Natasha]

(¡Fuego!)

Me gritaba despacio

Cuando me da, me lleva al espacio (¡Wuh!)

‘Toy demasiado buena sin necesida’ ‘e gimnasio (Jeje)

Te gusto igual teniendo pelo rizo o pelo lacio

No sé si hacerlo contigo lento e’ una manía (Mmm)

Disculpa si me ‘toy pasando, baby, mala mía

E’ que no paro de pensar en cómo me comía’ (Oh, eh)

Y no se me olvida cuando me decía: “Tú ere’ mía, ma'”

[Puente: Manuel Turizo – AMBOS]

Con nosotro’ do’ NO HAY FORMA (No)

Pa’ hacer el amor NO HAY NORMAS (No, no)

Lo de nosotros ya no es normal (No, no)

Porque ninguno se conforma, yeh (Yeh)





[Natti Natasha]

Con nosotro’ do’ no hay forma (No)

Pa’ hacer el amor no hay normas (No, no)

Esto que siento ya no es normal (No)

Lo que siento por ti no se conforma, yeh

[Coro: Nicky Jam, Natti Natasha, Natti Natasha & Manuel Turizo]

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio, siempre me daba mi espacio

Cosa’ que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído despacio

[Outro: Natti Natasha, Nicky Jam & Manuel Turizo]

Dímelo, Natti

Manuel Turizo

Natti Nat, Natti Nat

Pina Records (Mambo Kingz)

Myke Towers, baby





La traduzione in italiano di Despacio

[Introduzione]

Visto che ti fa male guardarmi negli occhi

Quando ti vedo, arrossisco

Mi usi a tuo piacimento

Ricordo la notte in cui me lo facevi

[Ritornello 1]

Lentamente, mi davi sempre il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Senti ancora il tuo respiro nell’orecchio

Lentamente, mi davi sempre il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Sento ancora il tuo respiro nell’orecchio

[Strofa 1]

Lo faceva senza paura, nel mio letto la vedevo

Giocare e non mi diceva di smettere

Ogni volta che glielo chiedevo, diceva che anche lei lo desiderava

Come se fosse pura casualità

Lei non è come le altre

Me lo sentivo e non mi sbagliavo

Delicatamente, a modo mio, disse che le sarebbe piaciuto

Vieni con me a darci dentro

E se volevamo ci perdevamo

Pressione zero, chiamavi e facevamo di nuovo

Davanti alle persone noi non ci conoscevamo

Ma ci vedevamo di nascosto

[Ritornello 2]

Lentamente, voliamo nello spazio

Viaggeremo dove sappiamo io e te

Dove tu mi dici dolcemente nell’orecchio

Lentamente, ti ho sempre dato il tuo spazio

Cose che capiremo solo io e te

Sento nuovamente che ti respiro nell’orecchio

Lentamente, mi ha sempre dato il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Tu sento di nuovo respirare lentamente nell’orecchio





[Strofa 2]

Lentamente come quando mi dicevi che

Mi volevi addosso a te, baby

Lentamente come si infrangono le onde

Sulla riva quando l’alba arriva

È impossibile che ti cancellino la traccia che ho lasciato sulla tua pelle (Sì)

Sì, è che un desiderio come il nostro non rinascerà più

Ricordo quel pomeriggio sul divano di casa tua

Quello che c’è tra noi è così spaziale che mi ha chiamato la NASA

Per chiedermi come ho fatto a tirarti giù le stelle tutti i giorni

Quindi tranquilla, che lo farò per te

Come me lo chiedi tu, lentamente, baby

A Parigi, a Roma o se vuoi a Londra

Lo farò lentamente, baby

[Ritornello 1]

Lentamente, Mi davi sempre il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Senti ancora il tuo respiro nell’orecchio

Lentamente, Mi davi sempre il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Sento ancora il tuo respiro nell’orecchio

[Strofa 3]

Me la prenderò comoda (più lentamente)

Mi godrò il momento (Eh)

Ne ho bisogno, non ti sto mentendo

E le parole se le porta sempre il vento

Mi manca il tuo corpo, il tuo profumo e il tuo respiro

E ne hai già un altro, a volte ho dei rimpianti

E pensando a te provo a nascondere quello che provo

Le tue foto mi fanno impazzire

Lentamente, quello che ti serve è una notte di passione

Che senza volare ti fa arrivare nello spazio

Che nessuno sappia quel che è successo

Gli ho detto all’orecchio: “Scegli le posizioni”

So che con me non finge di raggiungere l’orgasmo

E non ci vediamo spesso, ora devo andarmene

Ma mi sta tentando di vederci nel fine settimana

[Strofa 4]

(Fuoco!)

Mi urlava contro lentamente

Quando mi sco*a, mi porta nello spazio (Wuh!)

Sono troppo bella senza bisogno di fare palestra (Hehe)

Ti piaccio sia con i capelli ricci che lisci

Non so se farlo con te lentamente e una fissazione (Mmm)

Scusami se sto esagerando, baby, colpa mia

E’ che non riesco a smettere di pensare a come mi hai fatto (Oh, uh)

E non dimentico quando ha detto: “Sei mia, tesoro”

[Ponte]

Con noi due non c’è niente da fare (No)

Per fare l’amore non ci sono regole (No, no)

Le cose tra noi non sono più normali (No, no)

Perché nessuno si accontenta, yeh (Yeh)

Con noi due non c’è niente da fare (No)

Per fare l’amore non ci sono regole (No, no)

Questa cosa che sento non è più normale (No)

Quello che provo per te non mi basta, eh

[Ritornello 1]

Lentamente, Mi davi sempre il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Senti ancora il tuo respiro nell’orecchio

Lentamente, Mi davi sempre il mio spazio

Cose che capiremo solo io e te

Sento ancora il tuo respiro nell’orecchio

Ascolta su: