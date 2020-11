Ghali: ascolta e leggi il testo delle due nuove canzoni Mille Pare (Bad Times) e 1993 dall’album

In DNA Deluxe X, riedizione del secondo album in studio di Ghali, sono contenute due nuove canzoni: 1993 (il testo) e Mille Pare [Bad Times] (testo), due brani gradevoli e decisamente differenti.

Acquistare l’album, disponibile anche in versione fisica (Digipack + Booklet 32 Pagine + Sticker Limited Edt.) e (CD + Virtual Meet) ha un suo perché, in quanto il ricavato verrà interamente devoluto agli operatori dello spettacolo, anch’essi in piena crisi a causa della pandemia. Inoltre la versione Virtual Meet è un evento esclusivo Amazon che consente a coloro i quali la acquisteranno su Amazon entro il 27 novembre 2020, di partecipare ad un incontro digitale con il rapper milanese.

1993 è stata prodotta da AVA mentre la simpaticissima e gradevole Mille Pare (Bad Times), da Merk & Kremont. In quest’ultima canzone, non manca una citazione alla sua hit Good Times.

Testo 1993 di Ghali

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap, sognavo tanti soldi (Ok)

Cosa mi direbbe il Ghali di oggi?

1-9-9-3, sono un vero OG

Lo faccio per la fam (Fam), non per gli orologi (Ok)

Da piccolo giocavo al rap, sognavo tanti soldi

Cosa gli direbbe il Ghali di oggi?

1-9-9-3, sono un vero OG

Mantengo sempre il mio couture

Le piace, quindi fa “zoom”

Mi manda pere senza rum

Si gonfian fino a fare “boom”

Mi scusi, posso entrare in campo, mister?

Dalla panchina tu non sai quante ne ho viste

Ho un occhio felice e l’altro triste

Fai la brava, potresti essere mia sister, ah

Dammi solamente un’altra notte

So che vuoi vedere il peggio di me

Do i numeri e nessuno risponde

Sembra quasi che ce l’hanno con me

Lo faccio per la fam (Fam), non per gli orologi (Ok)

Da piccolo giocavo al rap, sognavo tanti soldi (I soldi)

Cosa mi direbbe il Ghali di oggi? (Quello di oggi?)

1-9-9-3, sono un vero OG

1-9-9-3, sono un vero OG

Parlo di 100K come se fossero 10

I-i-in top 10 ho due-tre pezzi come coca

Aspetti la diretta già alle 10 meno 10, è vero

Quanto fa 10 meno 10? Zero

Come se ti tolgo tutto l’ego, mh

Bada come parli a questi figli di badanti

Cane mangia cane, tutto il male torna indietro (frr)

È arrivata in zona quella buona

Dove sei, baby, non vedo l’ora (Ehi)

So che vuoi vedere solo il peggio di me

Lei mi dice che ne vuole ancora

Cerco te nel mio cerca-persona (Skrt)

Sai che io non ho una vita sola

Se ti metti contro è solo peggio per te, ah

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap, sognavo tanti soldi (Per i soldi)

Cosa mi direbbe il Ghali di oggi? (Quello di oggi?)

1-9-9-3, sono un vero OG





Lo faccio per la fam (Fam), non per gli orologi (Ok)

Da piccolo giocavo al rap, sognavo tanti soldi (I soldi)

Cosa gli direbbe il Ghali di oggi? (Quello di oggi?)

1-9-9-3, sono un vero OG

Mille Pare (Bad Times) Testo

Questa volta non ti dico no, eh

Che poi ti prendi male (turururu)

E ti fai mille pare

Fidati è solo un periodo, e

Ti piace esagerare

E nel momento clue, tu mi butti giù

Questa volta non ti dico no

Fino ad ora mi sembrava un bad trip

Mi dici: “Smetti perché non è healthy”

Ti rispondo: “Lo faceva pure Hendrix”

Dico che sei permalosa e poi ti offendi

Non ho foto di quando stavo da Dio (Ah-ah)

Eravamo io, lui e un amico mio (Ok)

Poi siamo andati all’inferno e faceva frío (Brrr)

E pure lì, che ca**o, mangiavano bio (Oh, oh ,oh)

Quante cose non fai

Sei felice online

Ma qui non sorridi mai (Oh, oh ,oh)

Scappo da ‘sti bad times

Tu mi dici “Dai, dai, dai”

Questa volta non ti dico no, eh

Che poi ti prendi male (turururu)

E ti fai mille pare

Fidati è solo un periodo, e

Ti piace esagerare

E nel momento clue, tu mi butti giù

Questa volta non ti dico no





Ma, forse gettin’ jiggy with it

Mh, ah, a volte io non so che dire

Oltre a cosa mi ha causato tutte ‘ste ferite

Tic tac, il tempo sa come guarirle

Mille pare, sono triste, yeah

Ho il cuore in mille pixel, yo

Forse mi serve un Disney Pixar, yeah

Stanco dell’apocalisse, bro’ (Oh, oh, oh)

Quante cose non fai

Sei felice online

Ma qui non sorridi mai (Oh, oh ,oh)

Voglio stare in good times

Se vuoi andare vai, vai, vai

Questa volta non ti dico no (no, no, no, no, no)

Che poi ti prendi male (poi ti prendi male)

E ti fai mille pare

Fidati è solo un periodo, eh

Ti piace esagerare (ti piace esagerare)

E nel momento clue, tu mi butti giù

Questa volta non ti dico no

Autori: Davide Dev, Eugenio Maimone, Fabio Pizzoli, Federico Mercuri, Ghali Amdouni, Giordano Cremona, Leonardo Grillotti.