Ascolta e leggi il testo e la traduzione di Jennifer by Ghali & Soolking

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Jennifer, canzone di Ghali con la collaborazione del rapper algerino Soolking, all’anagrafe Abderraouf Derradji, quinta traccia dell’album DNA, rilasciato il 21 febbraio 2020.

Sicuramente quello in oggetto è uno dei brani più virali della seconda era discografica del rapper milanese, una canzone caratterizzata da un testo principalmente in italiano e francese, con qualche parola in arabo e spagnolo, scritta dagli interpreti con la collaborazione di MB, al secolo Micro Brûlant, giovane canadese di origine algerina, che l’ha anche prodotta.

Come sostenuto dallo stesso rapper italo-tunisino, in questo pezzo i due artisti corteggiano una ragazza, i cui genitori non sono molto entusiasti della cosa. Questa situazione è realmente successa a Ghali, che in quell’occasione riuscì a far cambiare idea ai genitori.

Ghali Jennifer testo

[Soolking]

Yeah, la vie est belle quand tu souris

T’es dans ma tête comme une mélodie

Voilà, voilà, voilà, je ne suis plus un voleur

Je n’ai volé que ton cœur car il a trop de valeur

Tous mes s’habs, c’est des mafios

C’est pour ça que tu es méfiante

3iniya, fais-moi confiance

3iniya, tu n’es plus une fillette

Mon bébé, ich liebe dich, wallah

Ensemble, on va faire beaucoup de moula

Ich liebe dich, wallah

Ensemble, on va faire beaucoup de loux-ja

[Soolking & Ghali]

Piccola, sei la mia piccola

C’est ma petite

Piccola, sei la mia piccola

C’est ma petite

[Soolking & Ghali]

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

So many, many jalousies (Coño)

Oh, nari, nari, nari, ne (Wa3lach?)

Jenni-Jenni-Jenni-Jennifer (I love you)

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

So many, many jalousies, hey (Coño)

Oh, nari, nari, nari, ne (Wa3lach?)

Jenni-Jenni-Jennifer (I love you)

[Ghali & Soolking]

Khoya indemoniato, 3endo jnouno (Oh, oh)

Khoya, grrah, challet ro7o (Kifach?)

Gouloulou-loulou-loulou sel3a Zulu (Wa3lach?)

7attoulou ekel voodoo fel bokhoukhou (Hachak)

Vibra come un Nokia il suo culo col mio flow

Treman le ginocchia quando passa Robocop (Rrr)

Mi presenta a suo papà e io c’ho gli occhi come Brock

Zingaro, “Djobi, Djoba”, ma non hablo español

Se vuoi contarmi i rasta che ho in testa

Andiamo a casa, ora basta la fiesta

Bonita (Hbiba, yeah), on y va (oh, la-la)

Fel 7oma, fumiamo shisha

[Soolking & Ghali]

Piccola, sei la mia piccola

C’est ma petite

Piccola, sei la mia piccola

C’est ma petite





[Soolking & Ghali]

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

So many, many jalousies (Coño)

Oh, nari, nari, nari, ne (Wa3lach?)

Jenni-Jenni-Jenni-Jennifer (I love you)

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

So many, many jalousies, hey (Coño)

Oh, nari, nari, nari, ne (Wa3lach?)

Jenni-Jenni-Jennifer (I love you)

[Soolking & Ghali]

Jenni-Jenni-Jennifer

Dis-moi ce que je dois faire?

Pour toi, j’arrête les affaires

Jenni-Jenni-Jennifer (Sto)

Jenni-Jenni-Jennifer (Ahah)





La traduzione di Jennifer

Yeah, la vita è bella quando tu sorridi

Tu sei nella mia testa come una canzone

Bene, bene, ecco, non sono più un ladro

Ti ho rubato il cuore visto perché è troppo prezioso

Tutti i miei amici sono mafiosi

E’ per questo che sei sospettosa

Sei i miei occhi devi fidarti di me

Sei i miei occhi non sei più una ragazzina

Piccola mia, ti amo, giuro

Insieme faremo molta strada

Ti amo, lo giuro

Insieme faremo invidia a tutti.

Piccola, sei la mia piccola

E’ la mia piccola

Piccola, sei la mia piccola

E’ la mia piccola

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

Così tanta, così tanta gelosia (Micia)

Oh, nari, nari, nari, ne (E perchè?)

Jenni-Jenni-Jenni-Jennifer (Ti amo)

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

Così tanta, così tanta gelosia, hey (Micia)

Oh, nari, nari, nari, ne (E perchè?)

Jenni-Jenni-Jennifer (Ti amo)





Khoya indemoniato, indemoniato con me stesso (Oh, oh)

Khoya, grrah, challet ro7o (Come?)

Gouloulou-loulou-loulou sel3a Zulu (E perchè?)

7attoulou ekel voodoo fel bokhoukhou (Hachak) [Nota: Qui Ghali fa riferimento ad una particolare stregoneria praticata in Tunisia e denominata “Boukhoukhou”.]

Vibra come un Nokia il suo cu*o col mio flow

Treman le ginocchia quando passa Robocop (Rrr)

Mi presenta a suo papà e io c’ho gli occhi come Brock

Zingaro, “Djobi, Djoba”, ma non hablo español

Se vuoi contarmi i rasta che ho in testa

Andiamo a casa, ora basta la fiesta

Bella (Tesoro, yeah), eccoci (oh, la-la)

Fel 7oma, fumiamo col narghilè [Nota: nei quartieri popolari della Tunisia ci sono molti cafè Shisha, pieni a qualsiasi ora a causa della diffusa disoccupazione.]

Piccola, sei la mia piccola

E’ la mia piccola

Piccola, sei la mia piccola

E’ la mia piccola

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

Così tanta, così tanta gelosia (Micia)

Oh, nari, nari, nari, ne (E perchè?)

Jenni-Jenni-Jenni-Jennifer (Ti amo)

Oh, nari, nari, nari, ne (Baby)

Così tanta, così tanta gelosia, hey (Micia)

Oh, nari, nari, nari, ne (E perchè?)

Jenni-Jenni-Jennifer (Ti amo)

Jenni-Jenni-Jennifer

Dimmi cosa devo fare?

Per te fermerei pure gli affari

Jenni-Jenni-Jennifer (Sto)

Jenni-Jenni-Jennifer (Ahah)

