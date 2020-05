Ghali – Milf feat. Taxi B: ascolta la nuova canzone

Già anticipato nel canale Instagram di Ghali, dove il rapper insieme a Sick Luke, producer della traccia, ne fece ascoltare un minuto, Milf con Taxi B della FSK Satellite, è disponibile nella sua interezza da venerdì 29 maggio 2020.

Il testo della nuova canzone che, come le precedenti e recenti release, è stata inserita in DNA+, una sorta di edizione deluxe dell’ultima fatica discografica, originariamente pubblicata il 21 febbraio 2020.

Ascolta il brano, che fa seguito a Cacao feat. Pyrex, Boogieman Remix ft. Don Patricio e ad Hasta la vista Remix ft. ANNA, rilasciato una settimana prima, vale a dire il 22 maggio.

Testo Milf di Ghali ft. Taxi B

Ricordo (Ricordo, Ricordo)

Sick Luke, Sick Luke

Ehi

Tua mamma era una grande milf (Sì, sì, sì, sì)

E ho sempre cercato di non guardare, ehi (Ehi)

E nonostante facessi così (Sì, sì, sì, sì)

Tu continuavi ad essere un infame





Guarda che show, nel cachet

Dentro al toast, niente speck

Sto in low cost, sto in business

Io nu mostr’, tu nu cess’

Uoh-oh-oh, “scemo” a chi? (A chi?)

Girati se metto il PIN (PIN)

Tu stai solo col tuo drink (Ehi)

Come un dog all’Autogrill, ehi

Hasta la muer-te

Chi è fermo e non salta qua per-de

Patata bollente

La senti fra l’aura, è potente

Anubi t’attende

Spacco volente o nolente (Volente o nolente)

Flow piega transenne

Forse serve un po’ di breakdance (O forse)

Tua mamma era una grande milf (Sì, sì, sì, sì)

E ho sempre cercato di non guardare (Ehi, Ehi)

E nonostante facessi così (Sì, sì, sì, sì)

Tu-tu continuavi ad essere un infame

[Taxi B]

Tua mamma era una grande milf (Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa)

Ho sempre cercato di non guardare (Pa-pa-pa-pa)

Ma nonostante facessi così (boom, boom)

Tu hai continuato ad essere un infame

Lascio cadere banconote in testa a stupidi rapper

Fanno “bla” dal cell, no big, sei un g call center

Te parli bla-bla, no amico, mer*e ma

[Taxi B]

Io faccio bank boy

Non ascolto te, sei snitch, parli coi bad boys

Soul school, già da piccolo pensavo solo ai money!

Te fai il bullo ma di cosa? Sei zero pericoloso

Però parli (Pa-pa-pa-pa-pa parli, parli)

Non sei buono a farli tanto meno io a pensarti ma

Tua mamma era una grande milf





