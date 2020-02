Justin Bieber – Forever (feat. Post Malone & Clever): audio, testo e traduzione della canzone da Changes

Forever è la settima traccia ma anche il terzo singolo ufficiale estratto da Changes, quinto album del cantautore canadese Justin Bieber, pubblicato il 14 febbraio 2020, a oltre 4 anni di distanza da Purpose. Dopo varie vicissitudini legate a problemi di salute e di droga, e le nozze con Hailey Baldwin, il cantante originario di London è ufficialmente ripartito, tornando alla ribalta con questo atteso progetto composto da diciassette tracks, sedici delle quali inedite, il cui rilascio è stato anticipato da Yummy, Get Me e Intentions.

Il testo e la traduzione in italiano e l’audio della contagiosa canzone, che vede la collaborazione del rapper Post Malone e del cantautore e rapper Joshua Tyler Huie, in arte Clever. I tre hanno anche scritto il brano con la collaborazione di Derrick Milano, Louis Bell, HARV & Poo Bear, mentre la produzione è stata curata dagli ultimi due della lista.

Nel brano, i tre artisti si rivolgono a una persona a dir poco speciale, una ragazza che amano, che ha colmato i loro vuoti, che li fatti maturare e che li ha sempre rimessi in riga.

Forever – Justin Bieber – Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Chorus: Justin Bieber]

Could you be here with me forever, ever, ever?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Verse 1: Justin Bieber]

Yeah, do you see us in Vegas pushin’ that Monte Carlo?

Bet that money on baby, bet she don’t leave me, oh, no

See them heat waves in the desert, look like a lake in the sand

Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever?

You still intimidate me, keep me up on my toes now

Better man, what you made me

Made me aware of what I was missin’

Been missin’ the way you give me envision, babe

Never thought I’d settle down, reckon I lied to myself

I was busy focusin’ on bein’ by myself

Set my feelings to the side, they all got dusty on a shelf

You wiped them down when I had nothin’ left

[Chorus: Justin Bieber]

Could you be here with me forever, ever, ever?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Verse 2: Post Malone]

When you asked me if I cheated, I said never (No way)

What are you willing to do to stay together? (‘Gether)

How many times we gonna break up for the summer?

How many times you gonna try to call my mother? (Brrr-brrr)

Girl, you’re killin’ me, I don’t wanna act like I can fix this (Fix it, fix it)

I don’t wanna be the one that’s changed since Texas

Currency, it comes so naturally, but I can’t buy your love

[Chorus: Post Malone & Justin Bieber – Justin Bieber]

Could you be here with me forever, ever, ever?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Verse 3: Clever]

I promise I’m gonna love you ’til my dying day

Wake up, your face in my chest, your favorite hiding place

The roof is gone as we’re driving out the private gate

Countin’ the stars with our last name on the license plate

Woah, oh, oh, oh

I lied to myself ’bout trying to be here all alone

When I leave, it’s bye for now, it’s just never bye for long

Set my feelings aside, let’s settle down

Every time I go the wrong way, you turn me back around





[Chorus: Justin Bieber]

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Outro: Clever]

Would you be here with me forever, ever, ever?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Every time I go the wrong way, you turn me back around





Potresti rimanere qui con me per sempre, per sempre?

Rimarresti qui con me per sempre, per sempre?

Svegliarsi da soli non è meglio, meglio, meglio

Ogni volta che vado nella direzione sbagliata, mi fai tornare indietro

Mi fai tornare indietro tipo woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, per sempre, sempre, sempre, sempre

Vuoi guardarmi per sempre, per sempre?

Sì, ci vedi da Las Vegas a infiltrarci in quel Monte Carlo?

Ci scommetterei soldi, baby, scommetto che lei non mi lascia, oh, no

Ondate di calore nel deserto, sembra un lago nella sabbia

Guarderesti il ??sole bruciare con me per sempre, per sempre, per sempre?

Continui a intimidirmi, mi fai restare coi piedi per terra

Un uomo migliore, è questo che mi hai reso

Mi hai fatto capire cosa mi mancava

Mi mancava il modo in cui mi davi una nuova visione del mondo, babe

Non avrei mai pensato che mi sarei dato una calmata, credo di aver mentito a me stesso

Ero concentrato nello stare da solo

Metti da parte i miei sentimenti, sono diventati tutti obsoleti

Li hai cancellati quando non mi era rimasto nulla

Potresti rimanere qui con me per sempre, per sempre?

Rimarresti qui con me per sempre, per sempre?

Svegliarsi da soli non è meglio, meglio, meglio

Ogni volta che vado nella direzione sbagliata, mi fai tornare indietro

Mi fai tornare indietro tipo woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, per sempre, sempre, sempre, sempre

Vuoi guardarmi per sempre, per sempre?

Quando mi hai chiesto se ho tradito, ho detto mai (assolutamente no)

Cosa sei disposta a fare per stare insieme? (-eme)

Quante volte ci separeremo prima dell’estate?

Quante volte proverai a chiamare mia madre? (Brrr-brrr)

Ragazza, mi stai facendo impazzire, non voglio comportarmi come se potessi sistemare tutto

Non voglio essere quello che è cambiato dai tempi del Texas

I soldi, arrivano così naturalmente, ma il tuo amore non posso comprarlo





Potresti rimanere qui con me per sempre, per sempre?

Rimarresti qui con me per sempre, per sempre?

Svegliarsi da soli non è meglio, meglio, meglio

Ogni volta che vado nella direzione sbagliata, mi fai tornare indietro

Mi fai tornare indietro tipo woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, per sempre, sempre, sempre, sempre

Vuoi guardarmi per sempre, per sempre?

Prometto che ti amerò fino al giorno della mia morte

Ci si sveglia, la tua faccia sul mio petto, il tuo rifugio preferito

Il tetto non c’è più mentre usciamo dal cancello privato

Contando le stelle con il nostro cognome sulla targa

Woah, oh, oh, oh

Ho mentito a me stesso riguardo il rimanere tutto solo

Quando me ne andrò, è un saluto per ora, ma non per sempre

Metti da parte i miei sentimenti, diamoci una calmata

Ogni volta che vado nella direzione sbagliata, mi fai tornare indietro

Mi fai tornare indietro tipo woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Woah, woah-woah, per sempre, sempre, sempre, sempre

Vuoi guardarmi per sempre, per sempre?

Rimarresti qui con me per sempre, per sempre?

Rimarresti qui con me per sempre, per sempre?

Svegliarsi da soli non è meglio, meglio, meglio

Ogni volta che vado nella direzione sbagliata, mi fai tornare indietro

Ascolta su: