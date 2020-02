Ghali – Good Times: testo della nuova canzone tratta dall’album DNA

Good Times (il testo) è una canzone del rapper italo-tunisino Ghali, tratta dall’album DNA, out il 20 febbraio 2020. Il brano è stato per la prima volta presentato al Festival di Sanremo, esattamente nella quarta serata sella kermesse.

Anticipato da Flashback e Boogieman feat. Salmo, nel disco vi saranno quindici inediti tra i quali quello in oggetto, utilizzato anche per uno spot BMW e come detto, presentato al Festival, dopo un rocambolesco ingresso sul palco che ha fatto notizia. Un finto Ghali (uno stuntman se non ho capito male) ha infatti simulato di cadere dalle scale, facendo preoccupare non poco la platea. Appena dopo il vero rapper si è esibito anche sulle note dell’ultimo singolo e di alcuni successi come Cara Italia, per proseguire lo show in Piazza Colombo.

Il brano in oggetto non è stato ancora rilasciato e francamente non so se vedrà la luce prima dell’attesissima seconda era discografica. La cosa certa è che una traccia molto ben fatta, radio friendly e a dir poco contagiosa, che ha tutte le carte in regola per essere uno dei prossimi singoli del rapper milanese. Secondo il mio modesto parere, la canzone è superiore ai due citati singoli che hanno anticipato il rilascio del progetto discografico, disponibile in pre order su Amazon in tutti i formati (mp3, cd e vinile).

Ghali – Good Times testo

Sembra la fine del mondo

Ma mi calma

Mi chiedono in che lingua sogno

Che domanda!

Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me

Ti prendi gioco di me

Bell’atmosfera

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Uhuhuh)

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla bla”?

Voglio stare in good time (Voglio stare in good time)





Bell’atmosfera (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Colpo di fulmine, tu chiedi a Franklin

Giornalisti si moltiplicano, gremlins

Ho già risposto a ‘sta domanda se rileggi

Ciò che dici, no, no, non è radio friendly

Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party

Ti cerco nelle storie anche per due fotogrammi

Questi fanno le storie col tavolo degli altri

E vado down, down, down

Bell’atmosfera (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai, ti prego, no, ti prego, no (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla bla”?

Voglio stare in good times (Voglio stare in good times)

Tutto bene, tutto a gonfie vele

Certi amici meno li vedi e più gli vuoi bene

Notti intere con chi non ti chiede

Come stai?





Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “blabla”?

Voglio stare in good times (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Bell’atmosfera (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla bla”?

Voglio stare in good times (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Bell’atmosfera (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai, ti prego, no, ti prego, no (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Woh (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh)

Voglio stare in good times