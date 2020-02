Ghali – audio e testo di DNA, title track del nuovo album

Una delle canzoni più virali dell’album DNA del rapper Ghali, è sicuramente la title track, terza traccia scritta con la collaborazione di Davide Petrella e prodotta da Michele Canova, MACE e Venerus.

Leggi il testo e ascolta il brano omonimo della seconda era discografica, un pezzo decisamente speciale che sta facendo impazzire i fan dell’artista milanese, che finalmente possono ascoltare il secondo lavoro in carriera del loro beniamino.

Ricordo che il disco è stato pubblicato il 21 febbraio 2020 e che al suo interno sono presenti quindici inediti, tra i quali i singoli Boogieman e Flashback, che ne hanno anticipato il rilascio.

Ghali DNA Testo

A volte cado così in basso che ho paura di me

Esco in strada per non pensare

Fumo sotto al mio palazzo e sono ancora le 3

Dove sei? Ti vorrei parlare

Avrei bisogno di qualcuno per sfogarmi un po’

Vorrei più tempo per me stesso anche se piangerò

Dove sarei se non ci fosse mamma, non lo so

Giuro che non lo so

Il successo è una droga

Che va sempre di moda

Se non ti fa più, prova a aumentare la dose

Ansia pericolosa (Pensavo che)

Oggi gli amici vanno e vengono

Quelli veri non ti vendono

Le persone si dividono in chi nel dolore ci annega

E chi poi se ne libera restituendolo





Mi sento solo e chiamo tutta la città

Avrò paura anche da grande, chi lo sa?

Ogni frà mi dice: “Che c’hai bro’?”

Ogni bro’ mi dice: “Che c’hai frà?”

È tutto scritto già nel DNA, DNA

DNA, come i binari di un tram

Quante possibilità

Dove si va? Il destino è di là

Se vuoi però tu puoi fare zig-zag

E io non posso stare preso male già dal lunedì

Ho tutta la settimana davanti che mi chiede di

Darci dentro e non fermarsi come un ne*ro all’Eurospin

Chiamo l’Blad, tutto ok

Il successo è una droga

Che va sempre di moda

Se non ti fa più, prova a aumentare la dose

Ansia pericolosa (Pensavo che)

Le cicatrici non ti mentono

Certi pezzi non si vendono

Ricordo quando mi dicevano: “Non farai mai nulla, resterai per sempre nel buio in un angolo”

Mi sento solo e chiamo tutta la città

Avrò paura anche da grande, chi lo sa?

Ogni frà mi dice: “Che c’hai bro’?”

Ogni bro’ mi dice: “Che c’hai frà?”

È tutto scritto già nel DNA, DNA

A volte cado così in basso che ho paura di me

Fumo sotto al mio palazzo e sono ancora le 3 (le 3, le 3)





Mi sento solo e chiamo tutta la città

Avrò paura anche da grande, chi lo sa?

Ogni frà mi dice: “Che c’hai bro’?”

Ogni bro’ mi dice: “Che c’hai frà?”

È tutto scritto già nel DNA

Mi sento bene, chiamo tutta la città

Alzo la testa e la paura se ne va

Ogni frà mi dice: “Che c’hai bro’?”

Ogni bro’ mi dice: “Che c’hai frà?”

È tutto scritto già nel DNA, nel DNA, DNA, DNA, DNA





