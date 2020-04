Ghali – Cacao: video e testo del nuovo brano prodotto da Sick Luke

Uscita a sorpresa giovedì 30 aprile 2020, Cacao è una canzone e scritta e interpretata da Ghali e prodotta da Sick Luke: leggi il testo e guarda il video diretto da Giulio Rosati.

A quanto sembra, questo nuovo e breve brano sarà incluso nell’edizione deluxe dell’ultima fatica discografica DNA, intitolata DNA+, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Qui il rapper milanese torna a rappare alla vecchia maniera, su una base trap opera di Luca Barker, aka Sick Luke, uno dei più importanti e richiesti producer in Italia.

Ghali Cacao testo

Fumo cacao, mi sento meravigliao (Wow)

Entro nella scena, amico, sembra un black out (Out)

Capo dell’anno, fra’, non sento il count-down

Tu capo tavola in un tavolo rotondo, time-out

Sick Luke, Sick Luke

Credimi, fidati

Fallo per te, per i tuoi amici, per la family (Eeh)

Oggi non ho bisogno di security

Fatality, proteggiti, sono pronto T.N.T (T.N.T, buh, buh)

So che ci si capisce tra colleghi (Ehi)

Mi deludi se mi dici che non preghi

Ti rollo in un lenzuolo, frate, ti accendo dai piedi

Dopo puzzi di cannella spenta

Questa mer*a fa venire il mal di testa (Ah)

Fumo solo rapper, no webstar (Ah)

Sono organizzato come un gangsta, mhm

Non riesco a stare zitto (Ah)

Compro casa, non voglio l’affitto (Yeh)

Porto figa a casa del tuo amico ricco (Ehi)

Non darmi quella mer*a, io non pippo

Ho provato a ripulirmi e non va via

Felpa Sto, quelli dentro al Beccaria (Ehi)

Ti rompo il cu*o, frate, come per magia (Puff)

(E io ti giuro frate non c’ho strategia)

Hey, sai che sono un tipo un po’ piccante

Non mangio maiale quando entro al ristorante (Ehi)

Non metto mai il piede in due scarpe (No)

Non mi vendico, so già che Dio è un grande

Squali sentono il mio sangue

Squali vogliono il mio sangue

Scaccio il mio grillo parlante

Sei solo una stella filante

(A casa)