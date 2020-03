Francesca Michielin – Feat (Stato Di Natura): info, featuring e titoli canzoni nel nuovo album

A poco più di due anni di distanza da 2640, esce il quarto album in studio di Francesca Michielin battezzato Feat (Stato Di Natura), atteso disco negli scaffali dei negozi nel classico CD (anche edizione autografata) e in vinile, oltre che nelle piattaforme digitali. I titoli delle canzoni e i featuring.

Anticipato da quattro singoli, vale a dire Cheyenne feat. Charlie Charles, Gange feat. Shiva, Riserva Naturale ft. Coma Cose e Monolocale feat. Fabri Fibra, rilasciati rispettivamente il 15 novembre 2019, il 21 e 28 febbraio e il 6 marzo, il disco della cantautrice veneta racchiude ulteriori 7 tracce inedite, tra le quali Stato Di Natura ft. Måneskin, brano volutamente potente, di cui Francesca è autrice sia della musica che del testo, in radio dal giorno del rilascio.

Come si evince dal titolo, questo progetto della vincitrice della vincitrice di X-Factor 2011, è caratterizzato, oltre che da nuove sonorità, da interessanti collaborazioni, sia con cantanti-rapper che con produttori come il citato e quotato Charlie Charles.

Ciascuno dei ultimi tre citati singoli, dovevano essere presentati con dei live il giorno prima della release, ma il Coronavirus ha cambiato le carte in tavola: dopo il primo live dello scorso 20 febbraio, si decise di rinviare i restanti due, ma la cantante ha deciso di realizzarli comunque, anche se senza pubblico. Il live del 27 febbraio è stato trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’artista, mentre quello del 5 marzo è andato in onda su RaiPlay.





Sono dieci i 10 temi che verranno trattati nelle tracce del disco, svelati scherzosamente dalla cantante, tra i quali fidanzati che dopo esser divenuti famosi non ti considerano più. Ecco gli argomenti delle canzoni: emancipazione, natura e urbanizzazione, femminismo e machismo, giornate di primavera fricchettone a Parco Lambro, more in più forme ed espressioni, incontro e scontro, spazi aperti e spazi chiusi, violenza verbale, patente A e patente B, Star Trek VS Star Wars, filosofia ed ecologia.

I featuring

Gli ospiti del progetto sono Gemitaiz, Elisa & Dardust, Takagi & Ketra e Fred De Palma, Max Gazzè, Carl Brave e Giorgio Poi, oltre i citati Fabri Fibra, Shiva, Coma Cose, Charlie Charles e Måneskin. La tracklist è stata svelata il giorno prima della release, come del resto tutti gli artisti facenti parte di questa quarta era discografica.

Feat (Stato Di Natura) tracklist (Francesca Michielin album 2020)

