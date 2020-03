Francesca Michielin & Elisa – Yo No Tengo Nada: audio e testo della nuova canzone

Yo No Tengo Nada, quinta traccia dell’album Feat (Stato Di Natura), Francesca Michielin e Elisa duettano su una produzione di Dardust, al secolo Dario Faini.

Il testo e l’audio di questa coinvolgente canzone, scritta a quattro mani dalle interpreti, che hanno dato vita a questo brano inaspettato, nel senso che non è forse la ballata che ci si poteva aspettare dalle due artiste, basti pensare che la Michielin l’ha definito “una piccola pazzia collettiva”.

“Io ed Elisa abbiamo deciso subito di “tuffarci” in questo pezzo particolare. Ognuna di noi ha scritto la propria strofa e abbiamo costruito un racconto dal ritmo mediterraneo, che sa di nord-est, di nebbia, di parole non dette, di freddezza – talvolta – anche dei sentimenti. È una specie di rito di scioglimento collettivo, il cui ritornello in spagnolo è l’ennesimo pezzo “pazzo” di un brano inaspettato“. Francesca Michielin.

Francesca Michielin Yo No Tengo Nada testo e traduzione

[Elisa]

La sera che scende e si porta via il sole, come il rancore

Tu mi conosci, ma non sai le ore

Passate a scogliere il ghiaccio

Ah, oh l’orologio rotto, logico e poi non lo metto

Anche se ho tempo, poi lo perdo

Mi fermo a soffiare via l’energia che sale fitta, fitta

Volevo parlare ma poi stavo zitta, zitta

[Elisa]

Se esplode una stella

Non darle mai nome

Ti cerco, mi trovo

Sai dirmi tu dove

C’è un bacio per quando

Non riesco a dormire

Se lo sai, non dirmi come va a finire

[F. Michielin]

Sì, pero yo no tengo nada, quiero solo mirarte, amor

Yo no tengo nada, no tengo palabras

Non dire mai come finirà

Yo no tengo nada, por lo que vendrá





Sì, ma non ho nulla, voglio solo guardarti, amore

Non ho niente, non ho parole

Non dire mai come finirà

Non ho nulla, per quello che verrà

[F. M.]

Come una lingua che non so parlare, ma so capire

Basta guardarti, non c’è altro da dire o altro da fare

Subito sento nel cuore una fitta, fitta

Non so deviare, lo sai vado dritta, dritta

[F. M.]

Se esplode una stella

Non darle mai nome

Ti cerco, mi trovo

Sai dirmi tu dove

C’è un bacio per quando

Non riesco a dormire

Se lo sai, non dirmi come va a finire

[F. M.]

Sì, pero yo no tengo nada, quiero solo mirarte, amor

Yo no tengo nada, no tengo palabras

Non dire mai come finirà

Yo no tengo nada, por lo que vendrá

[F. M.]

Resta

Rifacciamo il mondo alla finestra

Oggi l’alba sembra già diversa

Poggia la testa sulla mia spalla

Non dirmi come va a finire

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la





[F. M.]

Sì, pero yo no tengo nada, quiero solo mirarte, amor

Yo no tengo nada, no tengo palabras

Non dire mai come finirà

Yo no tengo nada, por lo que vendrá

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la





