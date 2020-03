Valerio Mazzei: in uscita la sua seconda canzone: qual è il titolo e quando esce?

Inizialmente sembrava doversi intitolare Fuori Piove, in realtà queste parole le sentiamo nel ritornello della nuova canzone dello youtuber capitolino Valerio Mazzei, il cui titolo è in realtà 24 Ore.

Le fan di questo ragazzo sono in estasi per la notizia dell’uscita di questo brano, successore del virale TOUR BUS, uscito poco meno di un anno fa. Tutte vogliono sapere quando esce quest’inedito, che da quel poco che è già possibile ascoltare, anche su Youtube, promette davvero bene.

La data d’uscita della canzone 24 Ore di Valerio Mazzei

La release date è ufficiale: la canzone, alla quale ha ammesso di tenerci molto e che ci ha messo un po’ a realizzare, vedrà la luce venerdì 27 marzo 2020. Scritto in vari periodi di quest’anno, questo pezzo sarà accompagnato da un video ed è dedicato a una persona della quale non si conosce ancora l’identità: sarà forse l’ex fiamma Marta Losito?





E’ assai probabile che la canzone avrà qualcosa a che fare con le cosiddette Stories di Instagram, che dopo per l’appunto trascorse ventiquattro ore scompaiono. Ecco le poche parole che si riescono al momento a sentire, un brevissimo orecchiabile estratto di questo attesissimo pezzo, che potrebbe essere stato prodotto da Becko, veterano producer per youtuber che si cimentano nella musica, che tra l’altro, ha prodotto la citata Tour Bus: “E fuori piove, sei tu che porti il sole, non so come, trovare le parole e vorrei dirti un milione di cose ma non ho neanche il coraggio di risponderti alle storie“.

Chi è Valerio Mazzei?

Valerio Mazzei è nato nella capitale il 25 aprile 2000 e ha una sorella di nome Sofia. E’ divenuto famoso per i suoi video postati sul canale DanyeVale (aperto il 7 Marzo 2017), che condivideva con l’amico Daniele Montani, ottenendo ottimi risultati sin dai primi video caricati. Nel settembre 2018 le strade dei due giovani si separano. Questo è l’attuale canale Youtube di Valerio, che vanta oltre un milione di iscritti. Questa è invece la sua pagina instagram da oltre 1.300.000 followers: @valerio.mazzei .