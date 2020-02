Francesca Michielin – GANGE ft. Shiva: audio e testo del singolo

La cantautrice Francesca Michielin e il rapper Shiva duettano sulle note di Gange, singolo disponibile ovunque da venerdì 21 febbraio 2020 via RCA Records. Il testo e l’audio del brano.

Dopo Cheyenne, pubblicato il 15 novembre 2019, arriva questo secondo anticipo di Feat, quarto album in studio della cantante veneta, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta da Davide Maddalena, in arte Adam11, la nuova canzone, il cui titolo fa ovviamente riferimento al grande fiume indiano, è caratterizzata da un contagioso ritornello che entra subito nella testa.

Francesca Michielin – GANGE testo

Download su: Amazon – iTunes

[Introd.]

Non cambi mai-ai-ai, mai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Gang, yah

[Str. 1]

Ti sto pensando più dei soldi (cash), ah

A piedi nella mia via le tue amiche parlano di me

La strada è difficile oggi, ah

Se ti chiedo di ballare sembro uno sciocco perché

Tu, non ci verrai

Preferisci un Panamera o un Panerai?

Ti senti una ragazza cattiva se lo fai

Il nostro cuore è buono, fuori non lo diresti

Io mi faccio incasinare dalle curve e dai gesti, yeh

Tu sei ovunque, fai perdere la testa

Io invece ho solo le collane, ah, ah-ah

Scheletri dentro l’iPhone

Il tuo sguardo resta nei miei ricordi

[Pre-Rit.]

Mi sono rotta sai

Di provare una nuova scossa e poi

Sentire quanto scotta

E non capire che mi scoccia

Ogni goccia d’acqua stasera è una lacrima





[Rit.]

Tu che ne sai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Mi ferirai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai (Lo sai)

Io per te ho già perso la testa

Non riesco manco a respirare (Non cambi mai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai)

Il mio sguardo resta nei tuoi ricordi

[Str.]

Tu lo sai che ormai non sento niente perché sento troppo

E non capisco mai mai, che quando è troppo è troppo

E ci spero sempre perché so che hai torto marcio

E ci spero finché non sarà di nuovo tutto morto

E mentre mi sporco di mascara queste guance

Piove e vorrei lavare via tutto come dentro il Gange

Ora lascia che sia il tempo a dirti se ho ragione

Lascia che sia tutto questo a consumarti le parole

[Pre-Rit.]

Mi sono rotta sai

Di provare una nuova scossa e poi

Sentire quanto scotta

E non capire che mi scoccia

Ogni goccia d’acqua stasera è una lacrima

[Rit.]

Tu che ne sai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Mi ferirai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai (Lo sai)

Io per te ho già perso la testa

Non riesco manco a respirare (Non cambi mai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai)

Il mio sguardo resta nei tuoi ricordi





[Ponte]

Yah, ti sto pensando più dei soldi (Più del cash, più del grano, più del cash, più del grano, più del cash, più del grano, ehi)

La strada è difficile oggi (Più del cash, più del grano, più del cash, più del grano)

Se ti chiedo di ballare tu non ci verrai

E il tuo sguardo resta nei miei ricordi

La fama non è tra le cose più care

Il mio nome è tatuato sulle altre

Se finisce, allora quanto è importante?

La strada è difficile oggi (Lo sai)

[Rit.]

Tu che ne sai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Mi ferirai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai (Lo sai)

Io per te ho già perso la testa

Non riesco manco a respirare (Non cambi mai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai)

Il mio sguardo resta nei tuoi ricordi





