Francesca Michielin & Fred De Palma – Acqua e Sapone: audio e testo della nuova canzone prodotta da Takagi & Ketra

Scritta da Tommaso Paradiso, Fred De Palma e Takagi & Ketra, che hanno anche curato la produzione, Acqua e Sapone è una bella canzone che vede duettare Francesca Michielin e il rapper torinese.

Leggi il testo e ascolta la gradevole settima traccia dell’album Feat (Stato Di Natura), disponibile ovunque da venerdì 13 marzo 2020. Caratterizzato da un mood vintage e nostalgico, secondo la cantante il brano potrebbe essere considerato uno spin off di “Stasera non mi trucco che sto anche meglio”, frase che cantava nel ritornello di Io non abito al mare, contenuto nell’album 2640.

Ispirata alla celebre scena del film “Non per soldi… ma per Amore”, in cui Lloyd Dobler (John Cusack) dedicava con uno stereo una serenata alla sua amata, la canzone “racconta un amore genuino, sublime, pazzo, tipico dei film anni ’90, in un dialogo d’amore molto sincero” ha dichiarato Francesca.

Francesca Michielin – Acqua e Sapone testo

Download su: Amazon – iTunes

Cadere dopo un salto

E non capire perché

Tornare dopo un viaggio

Ma rimanere altrove

Spedire 1.400 mail… nello spazio

Sei un pazzo

Ma sì che sei un pazzo

Se pensi che la nostra storia sia finita qua

Se pensi tutto quello che vedi sia pubblicità

Io sono qui sola in piedi

Tutta acqua e sapone

A chiederti come in un film di amarmi quando piove (De Palma, De Palma)

Ma anche quando c’è sole





[Fred De Palma]

Scusami se non ti rispondo, ma non c’è campo

Tu tutta bella, acqua e sapone, io vodka e shampoo

Sì quelli come me, no, non hanno scampo

Spingono finché non hanno il mondo sul palmo

Davvero riesci a capirmi?

Cammino tra il cataclisma

Il dubbio che i fulmini cerchino il ferro dentro il mio sangue

Sì, per colpirmi, ehi

Ma poi io ti scrivo di notte

Senza mai avere risposte

E le ore piccole si fanno sempre più grosse

Spedire lacrime e facce, ah, nello spazio

Sei un pazzo

Ma sì che sei un pazzo

Se pensi che la nostra storia sia finita qua

Se pensi tutto quello che vedi sia pubblicità

Io sono qui sola in piedi

Tutta acqua e sapone (Tutta acqua e sapone)

A chiederti come in un film di amarmi quando piove

Ma anche quando c’è sole

Dammi un’onda lunga che mi possa trasportare

Da una terra all’altra, ma senza farmi male

Voglio una montagna che mi possa custodire

E una ninna nanna che mi faccia addormentare





[De Palma]

Yeh-eh, addormentarmi insieme a te

Yeh-eh, perché tu sei una favola

Yeh-eh, vuoi addormentarti insieme a me?

E se

(Se pensi che la nostra storia sia finita qua)

(Se pensi tutto quello che vedi sia pubblicità)

Io sono qui sola in piedi

Tutta acqua e sapone (Tutta acqua e sapone)

A chiederti come in un film di amarmi quando piove

Ma anche quando c’è sole





Ascolta su: