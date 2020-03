The Killers – Caution: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Caution è una canzone che segna il ritorno dei Killers a oltre due anni e mezzo da Wonderful Wonderful. Il singolo è stato rilasciato il 13 marzo 2020, anche nella versione Radio Edit ed anticipa il sesto album in studio Imploding The Mirage, out il 29 maggio 2020.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta entrambe le versioni di questa interessante canzone della rock band americana, scritta da Alex Cameron, Ronnie Vannucci Jr., Brandon Flowers, Shawn Everett & Jonathan Rado e prodotta dagli ultimi due.

Come rivelato da Ronnie Vannucci in un’intervista a Zane Lowe, il finale è un inaspettato assolo di chitarra di Lindsay Buckingham, chitarrista solista dei Fleetwood Mac, che è presente in questa traccia. Il suo bellissimo assolo non era previsto per il finale del brano ma, visto che il gruppo non riusciva a trovare una chiusura corretta, quando lo ascoltò si rese conto che era il modo migliore per terminare la canzone.

Dopo Land Of The Free (gennaio 2019), brano contro il presidente degli Stati Uniti, il gruppo capitanato da Brandon Flowers è finalmente tornato con nuova musica e questo è solo il primo assaggio della sesta era discografica, al cui interno saranno presenti un totale di 10 tracks.

The Killers – Caution testo

[Intro]

And there is nothing

I want to do

There is nothing

I want to give

There is nothing

Come my way

[Verse 1]

Let me introduce you to the featherweight queen

She got Hollywood eyes, but she can’t shoot what she see

Momma was a dancer, and that’s all that she knew

‘Cause when you live in the desert that’s what pretty girls do

[Chorus]

I’m throwin’ caution, what’s it gonna be?

Tonight the winds of change are blowing wild and free

If I don’t get out, out of this town

I just might be the one who finally burns it down

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

[Verse 2]

Never had a diamond on the sole of her shoes

Just blacktop white trash straight out of the news

Doesn’t like birthdays, they remind her of why

She can go straight from zero to the Fourth of July





[Chorus]

I’m throwin’ caution, what’s it gonna be?

Tonight the winds of change are coming over me

If I don’t get out, out of this town

I just might be the one who finally burns it down

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

I’m throwin’ caution

[Bridge]

‘Cause it’s some kind of sin

To live your whole life

On a might’ve been

I’m ready now

[Instrumental Outro]

Caution The Killers Traduzione

[Intro]

E non c’è nulla

Che voglio fare

Non c’è nulla

Che voglio dare

Non c’è nulla

Vieni da me

[Str. 1]

Lascia che ti presenti la regina dei pesi piuma

Lei ha gli occhi di Hollywood, ma non riesce a fotografare ciò che vede

La mamma era una ballerina, ed era tutto ciò che conosceva

Perché è quello che facevano le belle ragazze che vivevano nel deserto





[Rit.]

Sto gettando al vento la cautela, che si fa?

Stasera i venti del cambiamento soffiano liberi e selvaggi

Se non esco, fuori da questa città

Potrei essere quello che finalmente le da fuoco

Sto gettando al vento la cautela

Sto gettando al vento la cautela

[Str. 2]

Non ha mai avuto un diamante sulla suola delle sue scarpe

Solo spazzatura arriva dalle notizie

Non gli piacciono i compleanni, le ricordano il perché

Può andare direttamente da zero al 4 luglio

[Rit.]

Sto gettando al vento la cautela, che si fa?

Stasera i venti del cambiamento mi stanno assalendo

Se non esco, fuori da questa città

Potrei essere quello che finalmente le da fuoco

Sto gettando al vento la cautela

Sto gettando al vento la cautela

Sto gettando al vento la cautela

Sto gettando al vento la cautela

[Ponte]

Perché è una sorta di peccato

Vivere tutta la vita

Con un “avrebbe potuto essere”

sono pronto adesso

