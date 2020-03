Francesca Michielin & Gemitaiz – Sposerò un albero: audio e testo del nuovo brano

Francesca Michielin e Gemitaiz, uno dei rapper più blasonati nella penisola, duettano sulle note di Sposerò un albero, brano new-reggae sulla necessità di ricongiungersi con la natura, amandola e rispettandola.

Il testo e l’audio della traccia numero tre racchiusa nell’album Feat (Stato Di Natura), rilasciato il 13 marzo 2020, a poco più di due anni di distanza da 2640. La canzone è stata scritta dagli interpreti insieme a Valerio Smordoni e Frenetik & Orang3, al secolo Daniele Mungai e Daniele Dezi, che hanno anche curato la produzione.

Il significato secondo la cantante: “è un inno alla vita spensierata, alla libertà e al bisogno di ricongiungersi con la natura, amandola e rispettandola, scritto in un momento di rifiuto nei confronti della città e della sua frenesia, in cui sentivo di avere un’impellente esigenza di armonia. Racconta di come ci siano momenti della vita nei quali abbiamo bisogno di riallacciarci con le cose più semplici e fondamentali.”

Francesca Michielin – Sposerò un albero testo

Mi slaccio le scarpe

E inizio a correre

Le corde del mio basso sono i rasta del cantante delle medie

Che mi piaceva un sacco

Sul foglietto illustrativo

C’è scritto espressamente

Di mandare, ogni tanto, tutti un po’ affan*ulo

E con i soldi del treno

Non ti verrò più a trovare

Je ne regrette rien [Nota: significa “non ho rimpianti”]

Mi pago il corso di francese, uuh





Sposerò un albero

Faremo figli di fiori

Non c’è giusto o sbagliato

Con le radici nel cuore

Amerò un albero

Faremo figli di fiori

E raccoglierò i frutti

Dei nostri giorni migliori

Mi stendo sopra una panchina

Come un gatto solo al sole

Cassa e rullante nelle orecchie

Il tempo sta un po’ indietro

Fa quello che vuole

Sposerò un albero

Faremo figli di fiori

Non c’è giusto o sbagliato

Con le radici nel cuore

Amerò un albero

Faremo figli di fiori

E raccoglierò i frutti

Dei nostri giorni migliori





[Gemitaiz]

(Ah) No, non mi ricordo com’è

Tornare indietro, poi mi perdo

Adesso il foglio dov’è?

Che la bacchetta magica purtroppo non c’è

Mi scalda il sole dell’Africa

Non il cappotto o il trench (Ah)

Che siamo presi male più degli altri artisti (Già)

Però quando suoniamo qua è come l’eclissi (Uh)

Alza pure il volume in macchina

Se non hai un cuore pre-fatto in fabbrica

[x2]

Sposerò un albero

Faremo figli di fiori

Non c’è giusto o sbagliato

Con le radici nel cuore

Amerò un albero

Faremo figli di fiori

E raccoglierò i frutti

Dei nostri giorni migliori





