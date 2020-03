Francesca Michielin & Måneskin – Stato di natura: audio e testo del singolo

Il testo di Stato di natura, rockeggiante canzone che vede Francesca Michielin duettare con i Måneskin, è una denuncia della violenza verbale e gratuita nei confronti delle donne. Si tratta del quinto singolo estratto dall’album Feat (Stato Di Natura), il quarto lavoro in studio di Francesca Michielin, disponibile ovunque dal 13 marzo 2020.

Ascolta il brano, traccia che apre l’atteso progetto, scritta insieme a Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio & Ramiro Levy e prodotta da Tommaso Colliva.

Si tratta di una canzone alla cui produzione di stampo rock (che richiama sonorità in stile Rage Against the Machine) si accosta un linguaggio rap. Qui la cantautrice veneta sottolinea l’importanza dell’uso delle parole, lanciando un forte messaggio contro la violenza verbale della quale sono vittime in special modo le donne e che è purtroppo sempre più presente al giorno d’oggi. Il gruppo, che da sempre lotta contro le discriminazioni, aggiunge il punto di vista maschile.

[F. M.]

Quando parli non capisco, sembra che ci sputi

Oppure urli perché devi amplificare quattro versi muti

Sei già perso grosso solo dopo due starnuti

Ma il tuo concerto dura quindici minuti

Perché spaccare tutto o essere aggressivi?

Cani che ringhiano con in tasca gli antidepressivi

E con gli altri parassiti criticare il prossimo per farci grandi

Ma sotto la foto mettere la “cit.” di Gandhi





Non è nella mia natura

Farmi fischiare per strada come se fossi un cane

Non è nella nostra natura

Dire di amarci e alla fine amarci così male

Rivendichiamo per il corpo… la libertà

Ma critichiamo una ragazza che si veste come le va

C’insegnan che la donna è madre

Una pin up che guida male

Ma il navigatore ha quella voce la

Dell’imagine servile con cui ci avete dipinte

Con il fatto di sentirci obbligate a essere spinte

Usate il nostro seno ovunque, una cosa normale

Ma se allattiamo in pubblico? (Non si fa, è immorale!)

Non è nella mia natura

Farmi fischiare per strada come se fossi un cane

Non è nella nostra natura

Dire di amarci e alla fine amarci così male

[Måneskin]

Siamo schiavi di una cultura patriarcale, la cultura del possesso

Dove nessuno può più scegliere da che parte stare

Dove una madre è solo madre, una figlia è solo figlia

Un uomo è solo uomo e l’amore è solo uno

E ho visto troppe mani non alzarsi

In aiuto degli altri e diventare schiaffi

E non è un complimento urlare “che bel cu*o”

Ricorda, non ti rende uomo saper dare un pugno





[Insieme]

Non è nella mia natura

Farmi fischiare per strada come se fossi un cane

Non è nella nostra natura

Dire di amarci e alla fine amarci così male

Non è nella mia natura

Farmi fischiare per strada come se fossi un cane

Non è nella nostra natura

Dire di amarci e alla fine amarci così male





