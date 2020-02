Francesca Michielin feat. Come Cose – Riserva Naturale: audio e testo del nuovo singolo dall’album “Feat (Stato Di Natura)”

Riserva Naturale è un singolo di Francesca Michielin inciso con i Come Cose e rilasciato il 28 febbraio 2020 come terzo anticipo dell’album Feat (Stato Di Natura), quarto album in studio della cantautrice veneta, che vedrà la luce il 20 marzo, a oltre due anni di distanza dall’ultima fatica discografica 2640.

Tra le undici tracce del progetto, questa nuovissima e gradevole canzone (il testo e l’audio), che arriva dopo le già conosciute Cheyenne feat. Charlie Charles e GANGE ft. Shiva, pubblicata appena una settimana prima.

Il brano è caratterizzato da sonorità e testi moderni e non a caso sta già entusiasmando in fan della cantante, sempre più in trepida attesa di avere tra le mani quest’atteso disco che promette davvero bene.

Francesca Michielin Riserva Naturale testo

Non mi serve nulla, al massimo mi manca

Sono un albero in una metropolitana piena a mezzanotte e quaranta

Voglio dirti che mi sento stanca, quest’aria sfianca

Tutta ‘sta gente molesta, che mi calpesta, mezza depressa… tutta connessa

Che ne so io della tua testa?

Lasciami stare in una foresta

Fuori contesto, ma dentro la festa

Spinta dal vento, graffiata dal grigio che resta

Mi spacca il cuore, non c’è il tre, solo il minore

Mi spacca il cuore, resto io, il male minore





Ho sonno, ma sogno il sole sulle ciglie

Niente che mi tormenta

Abbracciami senza riserva… naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola e il cuore in guerra

Adesso portami con te, portami con te

[Coma Cose (Francesca Michielin)]

Yehi

Circonvalla (Circonvalla)

Anello di Saturno (Anello di Saturno)

Pianeta fantasma (Pianeta fantasma)

Aspetto il nuovo tour

Da te volevo il mare senza i pregiudizi

Però mi farò bastare due gabbiani blu

Ma arrivano soltanto quando visualizzi, tu, yeh

[F. M. (Coma Cose)]

Qua in città si muove tutto a caso

Nove, dieci, undici, sangue dal naso

Quando il freddo tornerà feroce (feroce)

E cucirò un maglione usando solamente

Un filo di voce





Ho sonno ma sogno

Io e te dentro un’arca

E suono d’archi ed un’arpa

Sogno ma ho sonno

Dentro ad una stanza

Col diluvio che avanza

Abbracciami senza riserva… naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola e il cuore in guerra

Adesso portami con te, portami con te

Proteggimi senza riserva… naturale

Respirare e stare calma

A te stretta come fossi Gibilterra

Adesso portami con te, portami con te





