Francesca Michielin & Max Gazzè – La Vie Ensemble: ascolta il duetto in francese (Testo e traduzione)

E’ un inedito e gradito duetto quasi interamente in francese quello tra Max Gazzè e Francesca Michielin sulle note di La Vie Ensemble, ottava traccia inserita nell’album Feat (Stato Di Natura), disponibile dal 13 marzo 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa gradevolissima canzone caratterizzata da sonorità folk, scritta a quattro mani con Fortunato Zampaglione e prodotta da Enrico Brun & Fabrizio Ferraguzzo.

Nel brano, i due cantano di non essere fatti per vivere insieme: “la canzone parla d’amore, di oppressione, di spazi e condivisione, ma anche della difficoltà dell’incontro con l’altro, racconta con un velo di malinconia il momento in cui ci si rende conto di non riuscire più a stare con qualcuno perché si prende consapevolezza di aver finito le cose da condividere o di non avere più il piacere di farlo” le parole della cantante veneta riguardo questa piccola perla facente parte della quarta era discografica.

Francesca Michielin La Vie Ensemble testo

[Intro: F. M.]

C’est pas possible pour moi la vie avec toi

C’est pas possible pour toi la vie avec moi

C’est pas possible pour moi, pour toi la vie ensemble

T’as besoin d’imaginer pourquoi

C’est pas possible pour moi la vie ensemble

[Str. 1: Insieme]

Le bonheur est comme la nuit en fait

Le samedi avant le regrette

C’est [?] dimanche après le déjeuner

C’est une fleur et une arme à la fois

C’est pas possible pour moi la vie avec toi

La vie ensemble

[Rit.: Insieme]

Tu sais que j’amais le plus

Moi je l’ai déjà perdu

La vie avec toi, la vie ensemble

Tu me dis [?]

Parce que tu sais que je m’en fous

De la vie avec toi

[Interludio: Max Gazzè]

Parce que c’est pas possible pour moi, pour toi

Parce que c’est pas possible pour moi, pour toi

[Str. 2: Max Gazzè & Francesca Michielin, Insieme]

C’est pas possible pour moi la vie avec toi

C’est pas possible pour toi la vie avec moi

C’est pas possible pour moi, pour toi la vie ensemble

Ma non parlarmi tanto lo so già

Mi spacchi il cuore e ne tieni metà

La vie avec toi

[Rit.: Insieme]

Tu sais que j’amais le plus

Moi je l’ai déjà perdu

La vie avec toi, la vie ensemble

Tu me dis [?]

Parce que tu sais que je m’en fous

De la vie avec toi

[Post-Rit.: Insieme]

Le jour et la nuit à toutes les heures

La même nostalgie dans le coeur

Pour quoi tu me dis “c’est fini”?

[Ponte: Francesca Michielin, Insieme]

La vie ensemble

Mi sento un niente insieme a te

In mezzo al tutto che già c’è, non fa per te

La vie ensemble

Dimmi cosa dovrei dirti se non che

Non riesco a capirti quando sei con me

La vie ensemble

[Rit.: Max Gazzè & Francesca Michielin]

Tu sais que j’amais le plus

Moi je l’ai déjà perdu

La vie avec toi, la vie ensemble

Tu me dis [?]

Parce que tu sais que je m’en fous

De la vie avec toi





[Outro: Max Gazzè]

La vie avec toi

De la vie avec toi

La vie avec toi





La Vie Ensemble Traduzione

[Intro]

Non è possibile per me vivere con te

Non è possibile per te vivere con me

Non è possibile per me, per te, la vita insieme

Devi capire il perché

Per me non è possibile vivere insieme

[Str. 1]

La felicità è come la notte a dire il vero

Quel sabato che precede quel rimpianto

È [?] Domenica dopo pranzo

È un fiore e un’arma allo stesso tempo

Non è possibile per me vivere con te

La vita insieme

[Rit.]

Sai bene che mai [?]

Io l’ho già perso

Una vita con te, la vita insieme

Tu mi dici [?]

Perché sai che non mi importa

La vita con te

[Interludio: Max Gazzè]

Perché non è possibile per me, per te

Perché non è possibile per me, per te





[Str. 2]

Non è possibile per me vivere con te

Non è possibile per te vivere con me

Non è possibile per me, per te, la vita insieme

Ma non parlarmi tanto lo so già

Mi spacchi il cuore e ne tieni metà

La vita con te

[Rit.]

Sai bene che [?]

L’ho già perso

Una vita con te, la vita insieme

Tu mi dici [?]

Perché sai che non mi importa

La vita con te

[Post-Rit.]

Giorno e notte a tutte le ore

La stessa nostalgia nel cuore

Perché mi stai dicendo “è finita”?

[Ponte]

La vita insieme

Mi sento un niente insieme a te

In mezzo al tutto che già c’è, non fa per te

La vita insieme

Dimmi cosa dovrei dirti se non che

Non riesco a capirti quando sei con me

La vita insieme

[Rit.]

Sai bene che mai [?]

Io l’ho già perso

Una vita con te, la vita insieme

Tu mi dici [?]

Perché sai che non mi importa

Della vita con te

[Outro]

La vita con te

Della vita con te

La vita con te

