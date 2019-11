ELISA – Diari Aperti (Segreti Svelati): info e titoli canzoni album

Diari Aperti (Segreti Svelati) è la riedizione del decimo album in studio “Diari Aperti” (certificato Platino) della cantautrice Elisa Toffoli, in uscita il 15 novembre 2019. I titoli delle canzoni nel disco, disponibile nel doppio CD e in digitale. Vediamo tutte le novità di quest’edizione dell’album.

Anticipato da Blu Part II feat. Rkomi, sequel di Blu feat. Elisa, il disco propone 3 inediti in italiano racchiusi nel primo CD, che include anche due inediti duetti con Brunori Sas e Carmen Consoli, in due track già conosciute e per l’occasione rivisitate. Nel secondo CD, sono invece presenti le cinque canzoni in inglese (definite dall’artista come “fatte in casa, poco prodotte, quasi demo”) proposte nell’EP Secret Diaries pubblicato a giugno, più due totalmente inedite.

Insomma, la decima fortunata era discografica di questa cantante, per la prima volta rilasciata il 26 ottobre 2018 e ripubblicata il successivo il 3 maggio in digitale con altri due inediti, prosegue con questa riedizione del meraviglioso concept album, dal quale furono estratti singoli certificati Platino.





Diari Aperti Segreti Svelati tracklist (ELISA album 2019)

CD 1

Tutta un’altra storia Se Piovesse il Tuo Nome (con Calcutta) Tua Per Sempre Anche Fragile (con Brunori Sas) [Novità] Promettimi (con Carmen Consoli) [Novità] L’Amore per te L’Estate è già Fuori Con te mi sento così Vivere Tutte le vite (con Carl Brave) Come Fosse Adesso Quelli che restano (con Francesco de Gregori) In piedi [Novità – Inedito] Blu Part II (con Rkomi) [Novità – Inedito] Diari Aperti [Novità – Inedito]

Disco 2

Soul [Novità – Inedito] Thirst [Novità – Inedito] Feeling This Way You Don’t Love Me Like I Do I Don’t Do Neverminds My America A Parallel World