Gio Montana – Tratti Di Noi: audio e testo della canzone

Disponibile dal 7 ottobre 2019 via TopOnly Records, Tratti Di Noi è un contagioso singolo del giovane ed emergente rapper Gio Montana, una romantica canzone-poesia che racconta una felice relazione d’amore. Che dire? Complimenti a questo giovane artista perché questo pezzo è veramente molto bello. Il testo e l’audio del brano.

Gio Montana Tratti Di Noi testo

Download su: Amazon – iTunes

[x3]

Na-na-na-na-na

Sai che a fianco voglio solo una leonessa vera

Strappami tutti i vestiti dopo questa cena

Sulla pelle cicatrici e graffi sulla schiena

Brindiamo solo a noi due sotto ‘sta luna piena

Non mi dire che vai a casa e che siamo diversi

Siamo un desiderio espresso da stelle cadenti

Ogni tuo pregio valorizza cento miei difetti

Sorrisi fatti, falsi, finti in cento scatti persi

In certi sguardi sembri quella ragazza che

Fuori ha già tutto e niente dentro sé

Ogni volta mi perdo in quello sguardo che

Tra mille stron*i ha scelto proprio me.

Ogni storia c’ha un inizio e una fine

Mille parole per poi niente da dire

Sogniamo in grande, sogniamo col lieto fine

Tratti di noi, trattiamo bene chi ci fa soffrire





Ogni storia c’ha un inizio e una fine

Mille parole per poi niente da dire

Sogniamo in grande, sogniamo col lieto fine

Tratti di noi, trattiamo bene chi ci fa soffrire.

Sono sotto casa che ti aspetto

Prepara tutto, ho fatto già il biglietto

Sulle tue labbra un filo di rossetto

Ti porto dove non esiste il resto

Siamo diversi da tutte queste persone

Io contro loro per te, una regina ed un re

Stavi con lui ma intanto mi facevi le storie

Se quando tu potevi, stavo con altre donne

Non penso a quanto tempo ho speso se

Per stare con te avrei aspettato in eterno

Ora ti ho e non credo di lasciarti nemmeno

Se qualcuno venisse per propormi il mondo intero

Ogni storia c’ha un inizio e una fine

Mille parole per poi niente da dire

Sogniamo in grande, sogniamo col lieto fine

Tratti di noi, trattiamo bene chi ci fa soffrire





Ogni storia c’ha un inizio e una fine

Mille parole per poi niente da dire

Sogniamo in grande, sogniamo col lieto fine

Tratti di noi, trattiamo bene chi ci fa soffrire





