Elisa – In piedi: audio e testo della nuova canzone

In piedi è la dodicesima traccia di Diari Aperti (Segreti Svelati) di Elisa Toffoli, riedizione del decimo album in studio della cantante e autrice triestina, uscito il 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta dall’interprete e composta insieme a Gianluca Ballarin. Si tratta di un bel brano ricco di belle parole nei confronti di tutte le donne. Mi vien facile ipotizzare che questo pezzo, uno degli inediti del disco, possa divenire un singolo e una sorta inno per la prossima festa della donna.

Elisa – In piedi testo

Se una donna è una cosa

allora è anche una chiave, una porta

e anche una chiesa e la luce di una fiamma accesa

se una donna è una cosa

allora è una volta di stelle

e pochi vedono che non sono mai sempre quelle

mai sempre quelle.

E se una donna è una cosa

allora è anche una riva, un diamante

e la luna, spazi infiniti dentro ogni stanza amore riflesso

e se proprio è una cosa, è una cosa che conta.

E se la donna è una cosa

allora è anche una dimora

rende grande e bellissima

la più piccola casa.

In piedi, in piedi

vai a prenderli i tuoi desideri

e digli chi sei e chi eri

le parole sfonderanno i muri

in piedi, che ci siamo quasi

e in tanti pensano che siamo uguali

in piedi, che sogno i pensieri che

non siamo più così lontani, no, no.





E se una donna è una cosa

allora è anche un’alchimista, un’artista

coi suoi fardelli al posto dei fardelli

fa quadri preziosi oltre a quelli

una donna fa l’equilibrista, fa l’equilibrista

e si tiene un sorriso nel cuore per gli altri

sotto la corda, quel filo sottile, i metri… sono tanti.

Ma se la donna è una cosa

allora è anche una storia, un romanzo

resta un minuto e poi fate l’alba

anche se eri stanco, una donna a cui non dici tanto

a cui non dici tanto

una donna a cui non dici tanto ti guarda e non riesci a stare solo la dentro

a stare solo la dentro.

In piedi, sorella, in piedi

e vai a prenderli i tuoi desideri

e digli chi sei e chi eri

le parole sfonderanno i muri

in piedi, che ci siamo quasi

e in tanti pensano che siamo uguali

in piedi, che sogno i pensieri che

non siamo più così lontani, no, no

non siamo più così lontani.

Se una donna è una cosa

allora è anche un fiume in piena, una diga, una diva, un paracadute

una donna ti serve una bella cornice

e una radice

una donna è quello che non ti dice

che non ti dice.

Una donna

qualcuno la paga tanto

una donna per qualcuno è un affronto

ma una donna è come un uomo

e non ti fa lo sconto.





In piedi, in piedi

e vai a prenderli i tuoi desideri

e digli chi sei e chi eri

le parole sfonderanno i muri

in piedi, in piedi

e in tanti pensano che siamo uguali

in piedi, in piedi

non siamo più così lontani

in piedi, in piedi

in piedi, in piedi

in piedi, in piedi

non siamo più così lontani

in piedi, in piedi.

In piedi, in piedi

In piedi, in piedi

In piedi, in piedi

In piedi, in piedi

In piedi.





