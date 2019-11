Elisa & Brunori Sas – Anche Fragile: audio e testo della nuova versione

Elisa e Brunori Sas hanno dato vita a una meraviglioso ed emozionante duetto, sulle note della nuova versione di Anche Fragile, quarta traccia della riedizione del decimo album in studio Diari Aperti (Segreti Svelati), pubblicato il 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa inedita collaborazione prodotta da Dario Brunori, una delle novità del disco, nel quale ricordo, sono presenti tre inediti in italiano e due in inglese.

Anche Fragile testo – Elisa e Brunori Sas

Download su: Amazon – iTunes

Tienimi su quando sto per cadere

tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole

io non te lo chiedo mai ma portami al mare, a ballare

non ti fidare

sai, quando ti dico che va tutto bene così

e perdonami

sono forte sì

ma poi sono anche fragile.

[Brunori Sas – Insieme]

Non serve niente di particolare

solo tornare a pensare

che tutto è bello e speciale

non si dice mai

ma voglio impegnarmi a salvare

un pezzo di cuore

io non vivo senza sogni

e tu sai che è così

e perdonami… se sono forte sì

e se poi sono anche fragile





[Insieme]

Vieni qui

ma portati gli occhi e il cuore

io ti porto un gelato che non puoi mangiare

e piangiamo insieme che non piangi mai, mai

e non nasconderti

con le battute non mi allontanare

invece dimmi cosa ti andrebbe di fare

e ridiamo insieme, che ridiamo sempre

sempre, sempre, ma non basta mai

mai.

Io un confine non lo so vedere

sai che non mi piace dare o un limite un nome alle cose

lo trovi pericoloso, non sai come prendermi mi dici

“ma non so se ti credo”

[Brunori Sas – Insieme]

senza tutta questa fretta mi ameresti davvero?

Mi cercheresti davvero?

quella forte sì… però anche quella fragile.

[Insieme]

Vieni qui

ma portati gli occhi e il cuore

io so disobbedire, questo lo sai bene

e piangiamo insieme che non piangi mai, mai

e non nasconderti

con le battute non mi sconcentrare

stiamo a vedere dove possiamo arrivare

e ridiamo insieme, che ridiamo sempre

sempre, sempre, ma non basta mai

mai, mai, mai

mai, mai, mai

mai, mai, mai.





[Insieme]

Vieni qui

ma portati anche gli occhi e il cuore

io ti porto un gelato che non puoi mangiare

e piangiamo insieme che non piangi mai, mai

e non nasconderti

con le battute non ti sconcentrare

stiamo a vedere dove possiamo arrivare

e ridiamo insieme che ridiamo sempre

sempre, sempre, ma non basta mai

mai, mai, mai

mai, mai, mai

mai, mai, mai.





Ascolta su: