Elisa – Promettimi (con Carmen Consoli): audio e testo della nuova versione

Promettimi in duetto con Carmen Consoli è la nuova versione della canzone, quinta traccia della riedizione del decimo album in studio di Elisa, Diari Aperti (Segreti Svelati), disponibile dal 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova versione che vede queste due meravigliose voci duettare e intersecarsi armoniosamente. Il brano è stato scritto dalla Toffoli e prodotto insieme a Andrea Rigonat e Taketo Gohara.

Promettimi testo – Elisa e Carmen Consoli

Promettimi che prima di dormire

qualche volta, non tutte le sere

ti innamorerai, più, poco o tanto

non ti accontenterai

[Carmen]

promettimi che prima di pesare

il prossimo passo è pensare se vale

ti ricorderai

di sentire dentro cosa vuoi

[Insieme]

Voci di miele da ricordare, risalire

e come marinai nel mare

non sentirne il confine

[El.]

non sentirne confine.

[Carmen]

Promettimi di fare entrare il sole

che asciuga le ossa e scalda bene il cuore

anche quando vivresti solo di notte e di guai





[El.]

promettimi di non mentirti mai

non prendere in giro pensando che puoi

non vantarti a caso

e non sentirti migliore mai.

[Insieme]

Voci di miele da riascoltare… per risalire

e come marinari nel mare

non trovarne il confine

io con te ho imparato a dire

“ti voglio bene”

e a saltare senza contare

e che conta quel che rimane

e che conta quel che rimane.

[Carmen]

Tutto scende per risalire

[El.]

si tiene duro e si lascia andare

[Carmen]

e tutto passa per un canale





[El.]

tutto serve tutto è speciale

[El.]

è così che mi piace pensare

Io con te ho imparato a dire

ti voglio bene

e a saltare senza contare

e che conta quel che rimane

cambia tutto ma quello resta

sempre uguale

e credo che sia questo amore

e credo che sia questo amare





