Elisa – Diari Aperti: audio e testo della nuova canzone

Diari Aperti è la quattordicesima e ultima traccia facente parte del primo CD della riedizione del decimo album in studio Diari Aperti (Segreti Svelati) di Elisa Toffoli, disponibile dal 15 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova, bella e positiva canzone, una delle tre in italiano totalmente inedite del disco, scritta dall’interprete e prodotta da Andrea Rigonat.

Elisa Diari Aperti testo canzone

Io e te siamo diari aperti

sotto il sole, segreti svelati

E così… eh… ci siamo sciolti

Non siamo poi così… diversi.

Dovrei fidarmi di più di te

che in fondo lo sai com’è

com’è che non riesco a smettere di fare cose

fino a quando non mi si chiudono gli occhi

forse lo sai meglio tu il perché.

Dovrei dirti grazie… per le risate

per avermi preso il cuore senza far rumore

di nascosto senza dire più parole

un tuffo in acqua, un tuffo al cuore.

Butta fuori tutto quello che ti viene

non ci pensare tanto non serve

pensare troppo fa male

valle a capire le cose

tanto cambiano in un attimo

tu non ti fermare

non cercare di sembrare altro che

alla fine è sempre meglio essere te, essere te.





Turu-tututu

Io e te… siamo diari aperti

in fondo al mare, segreti sbiaditi

è così… che… ci siamo accorti

che potevamo dirceli… da tanto.

Dovrei lasciare il volante a te

solo per guardare fuori che bello che è

il paesaggio che scorre via veloce

e scioglie i nodi e mi verrebbe da

dirti grazie… per le serate

per avermi preso il cuore senza una ragione

di nascosto senza dire più parole

un tuffo in acqua, un tuffo al cuore.

Butta fuori tutto quello che ti viene

non ci pensare tanto non serve

pensare troppo fa male

valle a capire le cose

tanto cambiano in un attimo

tu non ti fermare

non cercare di sembrare altro che

alla fine è sempre meglio essere te, essere te.





Butta fuori tutto quello che ti viene

non ci pensare tanto non serve

pensare troppo fa male

valle a capire le cose

tanto cambiano in un attimo

tu non ti fermare

non cercare di sembrare altro che

alla fine è sempre meglio essere te, essere te.

Turu-tututu.





