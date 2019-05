Elisa & Carl Brave – Vivere Tutte Le Vite: audio e testo del duetto

Testo e audio di Vivere Tutte Le Vite, nuovo singolo di Elisa Toffoli in duetto con Carl Brave, disponibile dal 3 maggio 2019.

Originariamente contenuto nel decimo album in studio Diari Aperti, pubblicato il 26 ottobre 2018 e certificato Disco di Platino, ecco a voi la nuova meravigliosa versione del brano, che arriva dopo i grandi successi di “Se piovesse il tuo nome” (Platino) e “Anche Fragile” (Oro).

Scritta da Elisa, Cheope & Federica Abbate, la canzone propone ora una strofa nuova di zecca firmata e interpretata dal cantautore romano Carlo Luigi Coraggio, aka Carl Brave, uno degli astri nascenti del panorama musicale italiano.

Elisa X Carl Brave – Vivere Tutte Le Vite testo

[Elisa & (Carl Brave)]

Stesi alla luce del giorno (eh, eh)

Con gli occhi annegati nel mondo (eh, eh)

Senza più malinconia che mi porti via

Neanche l’idea (eh)

Non c’è niente che cambierei (ehi ehi)

Ci stavo già pensando da un po’

Da quando non mi importa più

Di quello che non ho, che non ho

[Elisa & Carl Brave]

E non voglio vivere tutte le vite (eh, eh)

Vedere ogni posto nel mondo (oh oh oh)

Vincere tutte le volte, esser sempre forte

Uscirne senza graffi sulla pelle (ehi ehi eh)

Vedere ogni limite e farsi più sottile

Sempre più deboli le mie paure

Non lasciarmi sfuggire neanche una foglia che si muove

Ah ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah ah

[Carl Brave]

E t’ho beccato in quel baretto semi vuoto

E spizzavo in mezzo ai fianchi di un barolo, ehi

Non mi hai guardato ma mi hai visto e manco poco

Caccio un piccione con un mezzo calcio a vuoto

Poi, ti parte un fuorigioco, rubo un bacio e te lo porto

Lei dice è fuoricorso, beve a goccio un po’ di Moscow Mule

In radio c’era posso, posso, posso, posso

Ti metterei duecentomila like a quella foto

Corso Trieste, piccola peste

C’hai 18 anni, CBCR

Fisso una crema, il tuo dialetto è di Cremona

S’abbina bene bene a quello mio di Roma

Le faccio un fischio, non squilla e scende

Mi prende in giro, fa “gne gne gne gne”

Andiamo al sushi e tu ti mangi gli edamame

Io che so’ andato pe’ una vita a matriciane

Spero che se appare il privato sul cellulare

Rispondi tu





[Elisa & Carl Brave]

E non voglio vivere tutte le vite (eh, eh)

Vedere ogni posto nel mondo (oh oh oh)

Vincere tutte le volte, esser sempre forte

Uscirne senza graffi sulla pelle (ehi ehi eh)

Vedere ogni limite e farsi più sottile

Sempre più deboli le mie paure

Non lasciarmi sfuggire neanche una foglia che si muove

[Elisa]

Lo sai cos’è

È che non c’è niente da perdere

[Carl Brave]

Lo sai cos’è, lo sai cos’è

[Elisa]

È troppo più grande di te

La devi prendere





[Carl Brave]

Così com’è, così com’è

[Elisa & Carl Brave]

Non voglio vivere tutte le vite (eh, eh)

Vedere ogni posto nel mondo (oh oh oh)

Vincere tutte le volte, esser sempre forte

Uscirne senza graffi sulla pelle (ehi ehi eh)

Vedere ogni limite e farsi più sottile

Sempre più deboli le mie paure

Non lasciarmi sfuggire neanche una foglia che si muove

Ah ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah ah





