Capo Plaza – Plaza è il nuovo album in uscita il 22 gennaio 2021: info e titoli delle canzoni

Annunciato il 2 dicembre 2020 tramite un teaser, Plaza è il secondo album del rapper salernitano Luca D’Orso, alias Capo Plaza, attesissimo disco successore di “20”, pubblicato nell’aprile 2018. La data d’uscita del progetto è fissata al 22 gennaio 2021 su Plaza Music/Atlantic Records. I titoli delle canzoni, svelati il 1° gennaio attraverso un visualizzatissimo video.

I featuring e i produttori di Plaza

Dopo una serie di successi, il rapper classe 1998 torna con questo lavoro composto da 16 inediti ancora tutti da scoprire, in quanto ad oggi, 2 gennaio 2021, non è ancora stato rilasciato alcun singolo, e quel che si augurano i fan è che prima della fatidica data di rilascio, Luca renda disponibile almeno un assaggio del disco, che susciterà un certo interesse anche all’estero, perché oltre al nostro Sfera Ebbasta, vede come ospiti artisti internazionali come gli americani A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay e Gunna, e il tedesco Luciano.

Dopo aver parlato dei featuring, passiamo ai produttori che sono solo due, vale a dire il cagliaritano Mojobeatz, al secolo Bruno Marino, e Francesco Avallone, aka AVA, entrambi principalmente noti per le produzioni delle canzoni dello stesso Plaza, che in questa seconda era discografica ha quindi scelto di andare sul sicuro, affidando le basi a suoi fedeli collaboratori. La coppia ha prodotto insieme 13 delle 16 tracks, mentre le restanti due sono state prodotte singolarmente (2 da AVA e una da Mojobeatz).

Per quel che concerne le versioni in commercio, l’album viene messo in vendita nel classico CD, in vinile numerato 180 gr, con lettera di Capo Plaza e nelle edizioni Digipack con durag e poster e Digipack autografata, oltre naturalmente in download digitale.

Capo Plaza si è affermato nel panorama trap italiano con la pubblicazione del fortunato primo album “20”, certificato ben 2 volte Platino, per poi distinguersi in una serie di successi come ospite insieme a Sfera Ebbasta, o in Gigolò di Lazza, ma ha anche affiancato alcuni artisti italiani come Giame & Andrythe Hitmaker, Night Skinny e Philip, oltre che a star internazionali quali Ninho nel brano “Billets” (certificato Oro), A Boogie Wit Da Hoodie in “Look Back At It“, Aya Nakamura in “POOKIE”, entrambi certificati Platino, e poi Snik in “Colpo Grosso” (con Gué Pequeno e Noizy), TY1 in “C’est La Vie” (con Dosseh), DUKI in “Goteo Remix” (con altri artisti stranieri), Scott Storch in “Fuego Del Calor (Remix)” (con Ozuna & Tyga) e potrei andare avanti, ma mi fermo qui.

Track 1 [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Plaza [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] VVS (feat. Gunna) [Prodotta da: AVA] Allenamento #4 [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Fiamme Alte [Prodotta da: Mojobeatz] Demonio (feat. Sfera Ebbasta) [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Street [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] OMG [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Richard Mille (feat. Lil Tjay) [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] No Stress (feat. A Boogie wit da Hoodie) [Prodotta da: AVA] Non Fare Così [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Ferrari (feat. Luciano) [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Pochette [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Successo [Prodotta da: AVA] Tevez [Prodotta da: AVA & Mojobeatz] Ultimo Banco [Prodotta da: AVA & Mojobeatz]