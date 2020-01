Goteo Remix: audio e testo del singolo di DUKI con Capo Plaza, C.R.O, Pablo Chill-E e Ronny J

Goteo è un singolo del rapper argentino Duki, dal 24 gennaio 2020 disponibile nel remix con il nostro Capo Plaza, Pablo Chill-E, Ronny J e C.R.O.

Il testo e l’audio della nuova versione della canzone, originariamente pubblicata il 7 agosto 2019 come secondo singolo promozionale del debut album Súper Sangre Joven, rilasciato il successivo 1° novembre.

Visto il successo della versione del disco d’esordio, Mauro Ezequiel Lombardo, meglio conosciuto come Duki, ha assoldato quattro colleghi: il salernitano Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, il cileno Pablo Chill-E, l’argentino C.R.O e l’americano Ronny J.

Il rapper campano non è nuovo a collaborazioni internazionali, basti pensare a Pookie Remix di Aya Nakamura, a Colpo Grosso (insieme a Noizy & Gué Pequeno) di Snik, a C’est La Vie di TY1 e Every day di SCH.

Per quel concerne il significato di questo tutto sommato gradevole brano, più o meno la solita solfa: sesso, droga, soldi, gioielli, brand di lusso come gli immancabili Rolex, Richard Mille, Patek Philippe e Cartier per l’orologeria da ricchi, Louis Vuitton, Gucic, Prada e Dolce & Gabbana per l’abbigliamento.

Duki, Capo Plaza e altri artisti – Goteo Remix testo

[Introduzione: Duki]

Yeah, hmm

Ey, ey, ey, ey, ey

Check

[Pre-Ritornello: Duki]

Quiero un Philippe Patek

Rolex, Cartier pa’ no ver la hora (Philippe Patek)

Siempre sé lo que hay que hacer

Duplico otra vez, subo como el dólar (Duplico otra ve’)

Viven pendiente ‘e mi name

Mi plata, mi ex, shout-out para Lola (Sos buena persona)

No me gustaron sus reglas y fue

Igual toqué los tre’ día’ en el Lolla (¡Yay, yah!)

[Ritornello: Duki]

Me puse la’ Gucci con un short de Nike

Buzo y cadena, estoy que goteo (Estoy que goteo)

Sigo volando ‘e ciudad en ciudad

Tumbando el club, shout-out para Neo (Estoy que goteo)

Con cara de que nada va a salir mal

Soy un rockstar, ‘toy que goteo (Estoy que goteo)

Estoy donde yo le’ dije que iba a estar

¿Ustede’ dónde están? No lo’ veo (¡Yay, yay, yay!)

Me puse la’ Gucci con un short de Nike

Buzo y cadena, estoy que goteo (Estoy que goteo)

Sigo volando ‘e ciudad en ciudad

Tumbando el club, shout-out para Neo (Estoy que goteo)

Con cara de que nada va a salir mal

Soy un rockstar, ‘toy que goteo (Estoy que goteo)

Estoy donde yo le’ dije que iba a estar

¿Ustede’ dónde están? No lo’ veo (¡Yay, yay, yay!)

[Strofa 1: C.R.O]

Ello’ saben quién soy

Siempre con mi hermano, Rolling Stone

Sin saber nunca hacia dónde voy

Vuelvo destroyed

El Duko me trajo una de dos

Voy amanecido en el avión

Soy un Rolling Stone, sexo y rock ‘n’ roll

Seguimo’ brillando, ahora no’ pagan lo’ shows

Estoy que goteo, por eso miré a tu ho

‘Toy que no lo creo, todo’ gritan C.R.O

Soy un Rolling Stone, sexo y rock ‘n’ roll

Seguimo’ brillando, ahora no’ pagan lo’ show’

Estoy que goteo, por eso miré a tu ho

‘Toy que no lo creo y todo’ piden C.R.O

[Strofa 2: Ronny J]

Walk outta Gucci, spent ’bout a hundred

She wanna hop in the R8, I’m stuntin’

Now I got everything, started with nothin’

Richard Mille keep me hot like the sauna (Ayo)

Bad bitch drippin’, Dolce & Gabbana

I keep your bitch with me all through the summer

And she fuck me ’cause she havin’ it all

I hit rodeo, ain’t hittin’ no more

Spent ’bout a ticket, my funds up (Yeah)

20 thousand for the concert (Wah)

She like to visit the condo (Yeah)

I give your bitch anaconda (Ah)

Me and Duki showin’ love, ah

They can’t take our spot

Dinero comin’ in from us now

I’m like, “What’s a loss?”





[Ponte 1: Duki]

Y mientra’ fumo le pido a la luna volver a verte

Yo no sé qué voy a hacer

Solamente siento que me va a atrapar lento la muerte, mujer

[Ritornello: Duki]

Me puse la’ Gucci con un short de Nike

Buzo y cadena, estoy que goteo

Sigo volando ‘e ciudad en ciudad

Tumbando el club, shout-out para Neo

Con cara de que nada va a salir mal

Soy un rockstar, ‘toy que goteo

Estoy donde yo le’ dije que iba a estar

¿Ustede’ dónde están? No lo’ veo (¡Yay, yay, yay!)

[Refrán: Duki]

‘Toy que no lo creo

Transpiro oro por lo’ dedo’ (Transpiro oro)

‘Toy que no lo’ veo

El humo me dejó ciego (No veo na’)

‘Toy que no lo creo

El Duko lo hizo de nuevo (No creo que—)

‘Toy que—ay, goteo (¡Eh!)

[Strofa 3: Pablo Chill-E]

‘Toy goteando brígido

Louboutin con Louis Vuitton

Nano, yo me convertí

Mi vida es un reggaetón

Le doy gracias al joseo, nunca más soy pato feo

Ferragamo en el goteo

Tengo un drip, pue’ yo los meo

‘Toy chorreando como un cuerpo decapitado

Yo tengo má’ grasa y jugo que un asado

Estoy fumando un blunt con tussi, ‘toy re volado

Soy de barrio, ‘toy acostumbrado a fumar nevado

[Strofa 4: Capo Plaza]

La puta se mueve si hacemos rodeo [Traduzione: La pu**ana si muove se facciamo il rodeo]

Versace, Versace, yo guapo, goteo

Mi piacciono i Rollie, diamanti, le scarpe

Collane, bracciali, due mila di marche

Io siempre estoy pretty [io sono sempre bello], tu poco sei zero

Una borsa di soldi per stare sereno

Tu spari ca**ate, io alieno da Marte

Non spari, sei zero, levati davanti

Oh, baby, non so che ore sono, guarda come brillo

Vieni con noi, baby, c’abbiamo la villa

Me la trovo addosso, on volei finirla, yah-yah-yah-yah-yah

Niente da dire a queste pu**ane

Guardami volare, mo’ sembra normale

Potevo annegare, ma meno male, yah

[Ponte 2: Capo Plaza]

Sono in Argentina come Messi Leo

Lo stile italiano, Gucci, colosseo, yeah

Ogni giorno che passa tu vali di meno

La scarpa di Prada, tu scarpa di Geox





[Pre-Ritornello: Duki]

Quiero un Philippe Patek

Rolex, Cartier pa’ no ver la hora (Philippe Patek)

Siempre sé lo que hay que hacer

Duplico otra vez, subo como el dólar (Duplico otra ve’)

Viven pendiente ‘e mi name

Mi plata, mi ex, shout-out para Lola (Sos buena persona)

No me gustaron sus reglas y fue

Igual toqué los tre’ día’ en el Lolla (¡Yay, yah!)

[Ritornello: Duki]

Me puse la’ Gucci con un short de Nike

Buzo y cadena, estoy que goteo (Estoy que goteo)

Sigo volando ‘e ciudad en ciudad

Tumbando el club, shout-out para Neo (Estoy que goteo)

Con cara de que nada va a salir mal

Soy un rockstar, ‘toy que goteo (Estoy que goteo)

Estoy donde yo le’ dije que iba a estar

¿Ustede’ dónde están? No lo’ veo (¡Yay, yay, yay!)

[Refrán: Duki]

‘Toy que no lo creo

Transpiro oro por lo’ dedo’ (Transpiro oro)

‘Toy que no lo’ veo

El humo me dejó ciego (No veo na’)

‘Toy que no lo creo

El Duko lo hizo de nuevo (No creo que—)

‘Toy que—ay, goteo (¡Eh!)

[Conclusione: Duki]

Y mientra’ fumo le pido a la luna volver a verte

Yo no sé qué voy a hacer

Solamente siento que me va a atrapar lento la muerte, mujer





