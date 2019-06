A Boogie wit da Hoodie – Look Back at It feat. Capo Plaza: audio, testo e traduzione del remix che omaggia il grande Michael Jackson

Da venerdì 7 giugno 2019 è disponibile il remix italiano di Look Back at It, singolo di successo del rapper statunitense A Boogie wit da Hoodie estratto dal secondo album in studio Hoodie SZN, pubblicato lo scorso 21 dicembre. Nella nuova versione (ascoltala), viene eliminata la seconda breve strofa per far spazio a quella scritta e interpretata dal rapper salernitano Luca D’Orso, in arte Capo Plaza. Leggi il testo (Autori: Chrishan, Hitmaka, Jahaan Sweet, A Boogie wit da Hoodie e Capo Plaza) e la traduzione in italiano del brano prodotto da Jahaan Sweet.

Come ho anticipato, qui il rapper originario del Bronx omaggia il grande Michael Jackson di cui è grande fan, interpolando il flow e il ritmo da “You Rock My World” attraverso le strofe e “Remember the Time” durante il post-ritornello. Come ha sottolineato lo stesso Boogie, è raro che un artista possa ricevere l’autorizzazione per utilizzare sample di brani del Re del Pop e lui c’è riuscito, niente meno che con le due canzoni che ama di più.

Look Back at It testo – Capo Plaza A Boogie wit da Hoodie

[A Boogie wit da Hoodie]

Look back at it

She ain’t never do this before, but she good at it

Said she never made love, but she good at it (She good at it)

She make a nigga feel good when I look at it (Yeah)

I get goosebumps when I look at it (Look at it)

Oh, girls just wanna have fun with it (Fun with it)

All the girls just wanna have fun with me (Fun with me)

These girls ain’t really no good for me, yeah

[Post-Chorus: A Boogie wit da Hoodie]

Drrrat, da-da, da

Drrrat, da-da-da, da

Drrrat, da-da-um-da

Drrrat, da-da-da-um-da

Yeah, got a new Benz that I ain’t promotin’, yeah

All of my friends love money throwin’

Drrrat, da-da-da-um-da

[A Boogie wit da Hoodie]

Let me tell you something ’bout my life

And every single chain, and my diamond rings

The way you walkin’, the way you talkin’, it’s all because of me

And the way I’m all on you, girl, you know it’s true

The way I speak, it’s my melody

Don’t you ever think it’s another me

Girl, on everything, it’s a lot on me

I cannot be seen, I cannot be takin’ apologies

Yeah, they plot on me, ’cause that bag on me

Yeah, they after me, I got racks on me

Got the stash on me, think they gassin’ me

Yeah, hoodie on low but I stay focused

Yeah, it’s hard to stay low when everybody notice, yeah

[A Boogie wit da Hoodie]

Look back at it

She ain’t never do this before, but she good at it

Said she never made love, but she good at it

She make a nigga feel good when I look at it

I get goosebumps when I look at it

Oh, girls just wanna have fun with it

All the girls just wanna have fun with me

These girls ain’t really no good for me, yeah

[A Boogie wit da Hoodie]

Drrrat, da-da, da

Drrrat, da-da-da, da

Drrrat, da-da-um-da

Drrrat, da-da-da-um-da

Yeah, got a new Benz that I ain’t promotin’, yeah

All of my friends love money throwin’

Drrrat, da-da-da-um-da

Drrrat, da-da-um-da

[Capo Plaza]

Yah, yah

Ora che fare?

Questi qua più vado in alto, più gli fa male

Ratata, pronto a sparare

Devi credere in te stesso, non ti puoi fidare

Yah, baby, tu non ci pensare, yah, yah

Questo posto è infame e io devo scappare in fretta

Serpi agli angoli, la strada è scura e stretta

Ma ora non mi posso più fermare, yah

Quello che volevo ce l’ho adesso

Manco stamattina torno presto

Ha vinto l’orgoglio e non ci parliamo per questo

Io non mi guardo indietro, chi si guarda indietro è perso

Money, money, come tutti voglio farli, yah, yah

Mi ricordo dei treni dai mille pianti

Non mi ricordo quante ne ho scopate

Ma mi ricordo bene di noi assieme sulle scale, yah, yah

Contano i fatti

Solo lei sa come farmi, come truccarsi

Ora tutti alla mia porta vogliono entrare, fanculo

È grazie al mio culo se ancora ti ascolta qualcuno

Sopra i muri, muri vedi buchi, buchi

Fino a Brooklyn, baby

Movimenti giusti

Lei si muove giusta

Gucci, Fendi e Woolrich

Fra’, tutto si aggiusta

Fumo ad occhi chiusi

[A Boogie wit da Hoodie & Capo Plaza]

Look back at it, sono sopra un altro mondo, sono spaziale (yah)

Said she never made love, but she good at it

Faccio ratata, non mi puoi fermare (yah)

I get goosebumps when I look at it (When I look at it)

Con te non parlo nemmeno, tanto già sai

All the girls just wanna have fun with me

These girls are really no good for me (yeah)





Look Back at It traduzione A Boogie wit da Hoodie

[A Boogie wit da Hoodie]

Ripenso che

Non l’ha mai fatto prima, ma è brava a farlo

Ha detto di non aver mai fatto l’amore, ma è brava a farlo (è brava a farlo)

Fa sentire bene un neg*o quando la guardo (Sì)

Ho la pelle d’oca quando la guardo (La guardo)

Oh, le ragazze vogliono solo divertirsi un po’ (Divertirsi un po’)

Tutte le ragazze vogliono solo divertirsi con me (divertirsi con me)

Queste ragazze non fanno davvero per me, si





[A Boogie wit da Hoodie]

Drrrat, da-da, da

Drrrat, da-da-da, da

Drrrat, da-da-um-da

Drrrat, da-da-da-um-da

Yeah, ho una nuova Mercedes Benz e per averla non ho bisogno di promuoverla, yeah

Tutti i miei amici adorano buttare soldi

Drrrat, da-da-da-um-da

[A Boogie wit da Hoodie]

Lascia che ti dica qualcosa sulla mia vita

E su ogni singola catenina, e sui miei anelli di diamanti

Il modo in cui stai camminando, il modo in cui stai parlando, è tutto merito mio

E il modo in cui sono solo tuo, ragazza, sai che è vero

Il mio modo di parlare, è la mia musica

Non pensare mai che sia un altro me

Ragazza, per tutto, è molto per me

Non posso farmi vedere, non posso scusarmi

Sì, complottano contro di me, per via di quella borsa

Sì, mi danno la caccia, ho un sacco di soldi addosso

Ho il malloppo, penso che vogliano derubarmi

Sì, che io abbassi la guardia, ma resto vigile

Sì, è difficile mantenere un basso profilo quando tutti ti notano, sì

[A Boogie wit da Hoodie]

Ripenso che

Non l’ha mai fatto prima, ma è brava a farlo

Ha detto di non aver mai fatto l’amore, ma è brava a farlo

Fa sentire bene un neg*o quando la guardo

Ho la pelle d’oca quando la guardo

Oh, le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

Tutte le ragazze vogliono solo divertirsi con me

Queste ragazze non fanno davvero per me, si

[A Boogie wit da Hoodie]

Drrrat, da-da, da

Drrrat, da-da-da, da

Drrrat, da-da-um-da

Drrrat, da-da-da-um-da

Yeah, ho una nuova Mercedes Benz e per averla non ho bisogno di promuoverla, yeah

Tutti i miei amici adorano buttare soldi

Drrrat, da-da-da-um-da

Drrrat, da-da-um-da

[Capo Plaza]

Yah, yah

Ora che fare?

Questi qua più vado in alto, più gli fa male

Ratata, pronto a sparare

Devi credere in te stesso, non ti puoi fidare

Yah, baby, tu non ci pensare, yah, yah

Questo posto è infame e io devo scappare in fretta

Serpi agli angoli, la strada è scura e stretta

Ma ora non mi posso più fermare, yah

Quello che volevo ce l’ho adesso

Manco stamattina torno presto

Ha vinto l’orgoglio e non ci parliamo per questo

Io non mi guardo indietro, chi si guarda indietro è perso

Money, money, come tutti voglio farli, yah, yah

Mi ricordo dei treni dai mille pianti

Non mi ricordo quante ne ho scopate

Ma mi ricordo bene di noi assieme sulle scale, yah, yah

Contano i fatti

Solo lei sa come farmi, come truccarsi

Ora tutti alla mia porta vogliono entrare, fanculo

È grazie al mio culo se ancora ti ascolta qualcuno

Sopra i muri, muri vedi buchi, buchi

Fino a Brooklyn, baby

Movimenti giusti

Lei si muove giusta

Gucci, Fendi e Woolrich

Fra’, tutto si aggiusta

Fumo ad occhi chiusi

[A Boogie wit da Hoodie]

Ripenso che

[Capo Plaza]

Sono sopra un altro mondo, sono spaziale (yah)





[A Boogie wit da Hoodie]

Ha detto di non aver mai fatto l’amore, ma è brava a farlo

[Capo Plaza]

Faccio ratata, non mi puoi fermare (yah)

[A Boogie wit da Hoodie]

Mi viene la pelle d’oca quando la guardo (quando la guardo)

[Capo Plaza]

Con te non parlo nemmeno, tanto già sai

[A Boogie wit da Hoodie]

Tutte le ragazze vogliono solo divertirsi con me

Queste ragazze non fanno davvero per me (yeah)

