Aya Nakamura – Pookie Remix feat. Capo Plaza: audio, testo e traduzione

Pookie, il fortunato singolo della rapper francese Aya Nakamura, è dal 30 agosto 2019 disponibile nel remix con il nostro Capo Plaza. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova versione di quello che è stato il quarto singolo estratto dal secondo album in studio “Nakamura”, pubblicato il 2 novembre 2018.

Certificato singolo diamante in Francia, per gli oltre 50 milioni di streams, in questo pezzo scritto di suo pugno e prodotto da Le Side & Ever Mihigo, Aya Danioko, in arte Aya Nakamura, manda un messaggio forte a coloro i quali invidiano con una certa rabbia il suo successo. Queste persone le definisce Pookie.

Ad inizio agosto, è stato rilasciato il primo remix con la collaborazione di Lil Pump ed è ora il momento di quello con il rapper campano Luca D’Orso, meglio conosciuto come Capo Plaza, che ha interamente scritto la seconda strofa e l’ultimo pre-ritornello.

Pookie Remix Testo e Traduzione — Aya Nakamura • Capo Plaza

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Aya Nakamura]

Ah, depuis longtemps, ah, j’ai vu dans ça, depuis longtemps

Ah, da molto tempo, ah, che vedo questa storia, da tempo

[Couplet 1: Aya Nakamura]

Toi t’es bon qu’à planer

Ouais je sens t’as l’seum, j’ai la boca

Entre nous y’a un fossé

Toi t’es bon qu’à faire la mala

Bébé veut du sale, allô allô allô

Million d’dollars, bébé tu vaux ça

Bébé veut du sale, allô allô allô

Million d’dollars, bébé tu vaux ça

Sei buono solo a sballarti

Sì, sento che sei al passo coi tempi, ho la bocca

Tra noi c’è un divario

Sei buono solo a fare il cattivo

Tesoro, vuoi fare cose zozze, ciao ciao ciao

Milioni di dollari, tesoro, ne vali la pena

Tesoro, vuoi fare cose zozze, ciao ciao ciao

Milioni di dollari, tesoro, ne vali la pena

[Pré-refrain: Aya Nakamura]

J’suis gang, hors game

Boy ne joue pas, bang bang bang

J’suis gang, hors game

Boy ne joue pas, bang bang bang





Sono una gang, non gioco

Ragazzo non giocare, bang bang bang

Sono una gang, non gioco

Ragazzo non giocare, bang bang bang

[Refrain: Aya Nakamura]

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Pookie, pook-pook-pookie

Ferme, ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Pookie, pookie, pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Blah blah blah del pookie

Chiudi la porta, hai il pookie accanto

Blah blah blah del pookie

Chiudi la porta, hai il pookie che spia

Pookie, pook-pook-pookie

Stai zitto, chiudi la porta, hai il pookie accanto

Pookie, pookie, pookie

Chiudi la porta, hai il pookie che spia

[Couplet 2: Capo Plaza]

Wesh wesh, pookie, pookie

Li ho zittiti tutti, guarda come stanno muti

Zero snitch infami non li voglio nel mio viaggio

Metto la cintura, parte, è pronto l’equipaggio

Lei saluta, salut, sventolo una bandana

Pure se mamma è santa sono un figlio di puttana

Giriamo dentro un Suv, Milano una savana

Tu sei un pookie, pookie

Lei muove il booty e ascolta Djadja

Guardo una pretty mama

Che poi la porto a casa

Prima ti dan la mano poi son pronti con la lama

La situa è troppo strana (yeh)

Contatto spagnolo llama, arriva Californiana (yeh)

La police poi scompariamo tutti

Tu sei un pookie, pookie, pussy

Troppe pussy addosso

Muoviti se tu vuoi farli che non cadono dal cielo

Conta quei contanti (yah)

[Refrain: Aya Nakamura]

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Pookie, pook-pook-pookie





Blah blah blah del pookie

Chiudi la porta, hai il pookie accanto

Blah blah blah del pookie

Chiudi la porta, hai il pookie che spia

Pookie, pook-pook-pookie

[Pré-refrain: Capo Plaza]

Baby lo so, lei non lo sa

La strada è calda ma non ci spostiamo

Coi soldi sposato

Pure questa notte ritorniamo al contrario (bang, bang)

Ganga, la ganga

La gang fa bang, bang, bang

Ganga, la ganga

La gang fa bang, bang, bang

[Refrain: Aya Nakamura]

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas





Ascolta su: