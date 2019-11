TY1 – C’est La Vie feat. Dosseh & Capo Plaza: audio e testo del singolo

Rilasciato l’8 novembre 2019 via Thaurus Music / Believe Digital, C’est La Vie è un singolo del dj e produttore campano Gianluca Cranco, in arte TY1, con voci del rapper salernitano Capo Plaza e del collega francese Dosseh.

Il testo e l’audio di questa coinvolgente canzone, che racconta di chi è riuscito ad avere successo nel mondo della musica, come TY1 e Capo Plaza, entrambi della provincia di Salerno, che credendo fortemente nei loro sogni e senza mai mollare, sono riusciti a ritagliarsi il loro spazio in questo universo.

TY1 – C’est La Vie testo e traduzione

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Skur, skur

Ey, woah, woah

Wo, wo, woah, woah, ey

[Capo Plaza]

Baby c’est la vie

Prima il futuro era nero

L’ho colorato io il cielo

Baby c’est la vie

Correndo dietro a contati

Credendo possan migliorarmi

Son fatto così

Baby c’est la vie

Guardo la city si ora è tutto vero

Ho dato 100 a chi mi ha dato 0

Parigi e Salerno fino al mondo intero

Baby c’est la vie

[C. Plaza]

Baby c’est la vie

Da zeta a Z8, mi sembra di vivere un film

Girando in macchina

Persi qua sotto, ci scappi o ci resti, lo sanno è così

‘Sta vita cosa mi aspetta

Sì, tocca farli di fretta

Lo sai, tu corri corri più forte che puoi

Questa è la vita, non voltarti mai, yeeh

Sono con Dosseh, sì sopra un AMG

Sotto la torre bevendo del Bel Air

Tu sputa il rospo, puzzi d’infame

Devi sudare, sudare, sudare

Non mi capirai mai

Battono le mani quando stai hype

Vogliono la foto, manco più ciao

Ora tutto apposto, le sto addosso appena mi sdraio

Me ne sono uscito come Jungle

Sotto le miei suola ancora fango, yah, yah, yah

A nessuno importa come stai

Baby ma col tempo capirai

C’est la vie





[Plaza]

Prima il futuro era nero

L’ho colorato io il cielo

Baby c’est la vie

Correndo dietro a contati

Credendo possan migliorarmi

Son fatto così

Baby c’est la vie

Guardo la city si ora è tutto vero

Ho dato 100 a chi mi ha dato 0

Parigi e Salerno fino al mondo intero

Baby c’est la vie

[Dosseh]

L’ancien m’a dit : “Ne sont pas pauvres ceux qui ont peu

Mais ceux qui veulent beaucoup” (skur)

Donc j’serais pauvre toute ma vie

Même diamant au poignet ou or au cou (sku, skur)

J’écris mes textes à l’arrière du Uber

J’les prends en traître un peu comme une tumeur

Parfois, j’vous aime, parfois, j’vous baise

Le bénéf’ d’la veille détermine mon humeur

Des joyaux extraits de la merde

Eux et nous, ce n’est pas la même

Trop d’années à tourner à perte

Lancer des bouteilles à la mer

FDP, c’est nous la crème de la crème

Les mauvais garçons, les mauvaises graines, ils nous craignent

C’est la vie qu’j’ai choisie, donc c’est la vie qu’je mène

J’porte un message de paix, .38 contre l’abdomen-men-men

Le week-end, la semaine-maine-maine

Frais d’la tête à la semelle-melle-melle

Oh way way way, j’pull-up dans le Merco-Benz

J’transforme notes de musique en biff, quelle aubaine

L’anziano mi disse: “Non sono poveri quelli che hanno poco ma quelli che vogliono molto” (skur)

Quindi sarei povero per tutta la vita, persino con il polso con diamanti o il collo d’oro

Scrivo i miei testi sul retro di Uber, li prendo un po’ traditori come un tumore

A volte ti amo, a volte ti bacio, il risultato del giorno prima determina il mio umore

Gioielli estratti dalla spazzatura, loro e noi, non è lo stesso

Troppi anni a girare a vuoto, lanciando bottiglie al mare

FDP, siamo il meglio del meglio, i cattivi ragazzi, i semi non buoni, hanno paura di noi

Questa è la vita che ho scelto, quindi è la vita che conduco

Porto un messaggio di pace, 38 contro l’addome

Il fine settimana, la settimana, fresco dalla testa ai piedi

In ogni caso, sono a bordo della Mercedes-Benz

Trasformo le note musicali in biff, che fortuna





[Plaza]

Baby c’est la vie

Prima il futuro era nero

L’ho colorato io il cielo

Baby c’est la vie

Correndo dietro a contati

Credendo possan migliorarmi

Son fatto così

Baby c’est la vie

Guardo la city si ora è tutto vero

Ho dato 100 a chi mi ha dato 0

Parigi e Salerno fino al mondo intero

Baby c’est la vie

[Dosseh]

Lossa de lossas, baby, c’est la vie

Lossa de lossas, baby, c’est la vie





