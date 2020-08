Ascolta Fuego Del Calor (Remix) di Scott Storch con Capo Plaza, Ozuna & Tyga (testo e traduzione)

Fuego Del Calor, singolo di Scott Storch con Ozuna & Tyga, è da l4 agosto 2020 disponibile nel remix con il nostro Capo Plaza, al secolo Luca D’Orso, rapper salernitano molto amato dalle nostre parti.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova versione della canzone del dj e produttore statunitense, originariamente rilasciata il 29 maggio 2020.

Alle due strofe scritte e interpretate dalla stella portoricana e dal rapper americano, con la collaborazione di Avedon, Yampi & Alexis Gotay, si aggiunge ora quella del rapper salernitano, che in quest’occasione ha scelto un testo in italiano con qualche parola in spagnolo.

Capo Plaza Fuego Del Calor Testo

[Intro: Ozuna]

¡Scott Storch! Jaja

Y no’ vamo’ a vapor

Woh-oh-oh-oh-oh

Ozuna

[Pre-Ritornello: Ozuna]

Cuando salgo no quiero llegar

Tú tiene’ algo que me hace delirar

Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol (Alcohol)

El negro le da fuego del calor (Del calor)

Dime si e’ mejor si no’ vamo’ a vapor (Jaja)

[Ritornello: Ozuna]

Dale, mami, baila, mai’ (Mamá)

El ritmo tú lo trae’ (Tú lo trae’)

Llevo un par de trago’ de Sprite

Me gustan de tu size (Jaja)

Dale, mami, baila, mai’ (Mamá)

El ritmo tú lo trae’ (Tú lo trae’)

Llevo un par de trago’ de Sprite

Me gustan de tu size

[1a Strofa: Tyga]

Four million dollars on the whip, no lie (Nope)

Starin’ at my shawty, want a bitch like mine

Only tonight, don’t waste the time (Ah, ah)

Drink in my cup, bitch, don’t kill the vibe

We could take it outside, hop in the ride (Ah, ah)

Pullin’ out the rock and it look like Dubai (Wooh)

Mami, fly, aye, aye (Woah)

Livin’ in the moment, have the time of your life (Eh)

You what I like and ain’t got no type (No type)

You in that dress and it’s skintight (Skintight)

Drippin’ on your body when I’m inside (Inside)

Ass got me hypnotized and it’s my size, big size (Yeah)

[2a Strofa: Capo Plaza]

E andiamo mami, tu sei infame dentro, manco i cani

Il quartiere o ti odia o ama

E nel locale con 100 animali

È una pretty mami, yeah

Aprici il locale e sale la temperatura

Un bacio al mio freno, ascolta da quattro mura

Fai passare l’ansia che ti passa la paura

Siamo por la calle, friggiamo come frittura

Hola, bebecita spagnola

Ghetto, sopra il mezzo una ruota

Marche, sai che le indosso bene

Mami, come muove il sedere

Mamacita che caldo, mi fai male se ti muovi

Vedo rosso come un toro (Un toro)

Lo facciamo troppo hardcore, devo andare un po’ più piano

Sennò dopo mi innamoro (Innamoro)

Hola, mo’ da soli nella stanza

Prima, solo colpi nella pancia

Ora, colpo poi e montante destro (Ssh)

[3a Strofa: Ozuna]

Eh, woh-oh

Mi problema e’ que siempre ando en high (High)

Puertorro, Dominican bay (-can bay)

Naturola el sistema tú lo trae’ (Lo trae’)

La Mercede’ un melón, flow Dubai (Woh-oh)

Se guillaron, tumban en two pairs

Dulce las pegamo’, la’ exportamo’ pa’ Shangai (Pa’ Shangai)

Gasto en ciclón, si no échale Sprite (Échale Sprite)

‘Tamo suda’o, pero la movie no se cae, -ae (Woh-oh)





[Ritornello: Ozuna]

Dale, mami, baila, mai’

El ritmo tú lo trae’

Llevo un par de trago’ de Sprite

Me gustan de tu size

Dale, mami, baila, mai’ (Mamá)

El ritmo tú lo trae’ (Tú lo trae’)

Llevo un par de trago’ de Sprite

Me gustan de tu size (Jaja)

[Outro: Ozuna]

Woh-oh-oh-oh

Yeah-eh-eh-eh





Fuego Del Calor Remix Traduzione

[Pre-Ritornello: Ozuna]

Quando me ne vado non voglio arrivare

Tu hai qualcosa che mi fa delirare

Non lo so, mischio il ballo con l’alcool (alcool)

Il nero dà fuoco dal calore (dal calore)

Dimmi se è meglio se andiamo a vapore (Haha)

[Ritornello: Ozuna]

Dai, bella, balla (bella)

Il ritmo tu lo porti (lo porti)

Porto un paio di drink di Sprite

Mi piacciono della tua taglia (Haha)

Dai, bella, balla (bella)

Il ritmo tu lo porti (lo porti)

Porto un paio di drink di Sprite

Mi piacciono della tua taglia (Haha)

[1a Strofa: Tyga]

Quattro milioni di dollari per la mia auto costosa, niente menzogne (No)

Fissando il mio tesoro, voglio una tro*a come la mia

Solo stasera, non perdere tempo (Ah, ah)

Bevi nel mio bicchiere, cagna, non rovinare l’atmosfera

Potremmo andar fuori, farci un giro (Ah, ah)

Tirando fuori la pietra e sembra Dubai (Wooh)

Bella, vola, aye, aye (Woah)

Vivi il momento, divertiti (Eh)

Sei tu quella che mi piace e non ho un tipo che preferisco (un tipo)

Tu in quel vestito che è attillato (attillato)

Il sudore cola sul tuo corpo quando sono dentro (dentro)

Il tuo sedere mi ha ipnotizzato ed è della mia taglia, grande formato (Sì)





[2a Strofa: Capo Plaza]

E andiamo mami, tu sei infame dentro, manco i cani

Il quartiere o ti odia o ama

E nel locale con 100 animali

È una bella ragazza, yeah

Aprici il locale e sale la temperatura

Un bacio al mio frero, ascolta da quattro mura

Fai passare l’ansia che ti passa la paura

Siamo por la calle, friggiamo come tempura

Hola, bebecita spagnola

Ghetto, sopra il mezzo una ruota

Marche, sai che le indosso bene

Mami, come muove il sedere

Mamacita que calor, mi fai male se ti muovi

Vedo rosso come un toro (Un toro)

Lo facciamo troppo hardcore, devo andare un po’ più piano

Sennò dopo mi innamoro (Innamoro)

Hola, mo’ da soli nella stanza

Prima, solo colpi nella pancia

Ora, colpo poi e montante destro (Ssh)

[Ritornello: Ozuna]

Dai, bella, balla (bella)

Il ritmo tu lo porti (lo porti)

Porto un paio di drink di Sprite

Mi piacciono della tua taglia (Haha)

Dai, bella, balla (bella)

Il ritmo tu lo porti (lo Sprite

Porto un paio di drink di Strike

Mi piacciono della tua taglia (Haha)

[3a Strofa: Ozuna]

Ehi, oh-oh

Il mio problema è che vado sempre in alto (in alto)

Puertorro, Dominican Bay

Il sistema tu lo porti naturalmente (lo porti)

La Mercedes un melone, flow Dubai (Woh-oh)

Sono scappati, ne mangio due paia

Li colpiamo dolcemente, li esportiamo Shanghai (a Shanghai)

Spesa in ciclone, se non tira fuori la Sprite

Siamo sudati, ma il film non finisce

[Ritornello: Ozuna]

Dai, bella, balla

Il ritmo tu lo porti

Porto un paio di drink di Sprite

Mi piacciono della tua taglia

Dai, bella, balla (bella)

Il ritmo tu lo porti (lo porti)

Porto un paio di drink di Sprite

Mi piacciono della tua taglia (Haha)

