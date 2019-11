Zucchero – D.O.C.: info e tracklist del nuovo album

D.O.C. è il quattordicesimo album in studio del cantautore emiliano Zucchero Fornaciari, il cui rilascio è fissato all’8 novembre 2019, a tre anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Black Cat, certificata ben due volte Platino nella penisola. I titoli delle canzoni.

Anticipato dai fortunati singoli Freedom e da My Freedom (versione totalmente in lingua inglese, co-scritta insieme a Rag’n’Bone Man e resa disponibile per il mercato internazionale), rilasciati lo scorso 4 ottobre, il disco contiene altre dodici tracce inedite, due delle quali con il featuring della cantautrice e produttrice svedese Frida Sundemo.

Nella scrittura dell’album, prodotto da Don Was, Max Marcolini e lo stesso Fornaciari e registrato tra Los Angeles e San Francisco, l’artista ha collaborato con artisti come Francesco De Gregori (nella decima traccia), con Pasquale Panella e Daniel Vuletic (ottava traccia), con Davide Van De Sfroos (nella quarta), con Frida Sundemo (terza track) e con F. Anthony White e Mo Jamil Adeniran (nella sesta traccia).





La copertina, che dopo la cover di “Oro, incenso e birra” (1989), si rivela la seconda (in un album in studio) a non mostrare un ritratto di Zucchero, è stata disegnata da Paolo De Francesco.

D.O.C tracklist (Zucchero album 2019)

Spirito nel buio 3:48 Soul Mama 3:30 Cose che già sai (feat. Frida Sundemo) 4:04 Testa o croce 4:11 Freedom 4:02 [Video Ufficiale] Vittime del cool 3:40 Sarebbe questo il mondo 4:07 La canzone che se ne va 4:55 Badaboom (Bel Paese) 3:19 Tempo al tempo 4:12 Nella tempesta 3:29 My Freedom (Bonus Track) 4:01 [Video Ufficiale] Someday (Bonus Track) 3:39 Don’t Let It Be Gone (feat. Frida Sundemo) [Bonus Track] 4:05