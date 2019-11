Peppe Soks, Samurai Jay & DANI – Panico: audio e testo del nuovo singolo

Il testo e l’audio di Panico, singolo dei rapper campano Giuseppe De Luca, in arte Peppe Soks, con la collaborazione del collega napoletano Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, disponibile dal 4 novembre 2019. La produzione è opera di Dani.

Panico testo — Peppe Soks • Samurai Jay

Salerno-Napoli

Blocca, richiamali

Corse ad ostacoli

Sbirri negli angoli

Mazze nel cofano

Squilla il citofono

Soldi sul tavolo

Casa mia panico.

Sotto casa mia è il panico

La squadra mi attacca, è un attacco di panico

Comprami un attico

Solo per guardare i nemici dall’alto, bro

Giurami che sarai con me

Io ti darò quello che vuoi

Scusami se pensavo al cash

Ma lo farò solo per noi.

Nasciamo insieme e moriamo divisi

Ancora in piedi, ho mille cicatrici

Se non mi credi puoi chiedere in city

L’ho fatto per mamma e per tutti i miei amici.

Soldi, soldi, volevo solo i soldi

Odiano quando ci arrivi perché non conoscono tutti gli sforzi

Facevo il panico in tutte le feste

Mezzo rubato, fan*ulo la legge

Lei vuole un rapper, tu non sei un rapper

Essere Peppe ti piacerebbe, uoh

Su tdm, ztl sparano a vista

Son’ primo in lista, Merdeces grigia

Dopo una striscia, stappiamo Cristal sulla tua bimba

Salerno-Napoli

Blocca, richiamali

Corse ad ostacoli

Sbirri negli angoli

Mazze nel cofano

Squilla il citofono

Soldi sul tavolo

Casa mia panico.





Sto pensando a te, già m’immagino

Ti vorrei con me, non sopra l’Iphone

Sono dentro al club, fuori è panico, fuori è panico, fuori è panico

Sto pensando a te, già m’immagino

Ti vorrei con me, non sopra un iPhone

Sono dentro al club, fuori è panico, fuori è panico, fuori è panico.

Siamo stelle del sud, yeh

Stiamo salendo su, yeh

Con il culo su un SUV, yeh

Tu che vuoi fare il furbo, ti mangiamo in testa

Vengo dalla merda, ma ne uscirò pulito

Non è per i soldi, il punto è che volevo farcela anch’io

Yeh

Conto i miei soldi steso

Io penso a quando non avevo un euro

Ora non guardo indietro ma non mi sono scordato di chi ero

Mi ricordo quelle notti quando stavo solo con i miei fratè’

Gli dicevo “dai tranquillo, un giorno riempiremo tutti sti borselli”

Non è mica fare il divo

Ciò che ho fatto mica te lo dico

Se lo schivo, fra’, è perché lo vivo

Se lo faccio ho un motivo preciso

Le sirene quaggiù fanno “ni-no”

Ma grazie a Dio, fra’, sono ancora vivo

Gli infami non li vedo, chico

Manco gli dico “quanto mi fai schifo”.

Siamo stelle del sud, yeh

Stiamo salendo su, yeh

Con il c*lo su un suv, yeh

tu che vuoi fare il furbo

Ti mangiamo in testa, vengo dalla mer*a ma ne uscirò puli’

Non è per i soldi, il punto è che volevo solo farcela anch’io (farcela anch’io)





Sto pensando a te, già m’immagino

Ti vorrei con me, non sopra un iPhone

Sono dentro al club, fuori è panico, fuori è panico, fuori è panico

Sto pensando a te, già m’immagino

Ti vorrei con me, non sopra un iPhone

Sono dentro al club, fuori è panico, fuori è panico, fuori è panico.

Chiamo Dari, tutt’ap-





