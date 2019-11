Zucchero – Sarebbe Questo Il Mondo: audio e testo del nuovo brano

Sarebbe Questo Il Mondo è la settima traccia di D.O.C., quattordicesimo album in studio di Zucchero, uscito l’8 novembre 2019.

Il testo e l’audio della nuova canzone, scritta dall’interprete e prodotta da Don Was, con la collaborazione di Max Marcolini, un bel brano nel quale Fornaciari non sembra molto felice di questo mondo, perché non è quello che sognava da bambino.

Zucchero – Sarebbe Questo Il Mondo testo

Alloggia nei ricordi

qualcosa che non so

babbo adesso è tardi

stasera canterò

sarebbe questo il mondo

che sognavo… da bambino

quel giallo d’oro immenso… del mattino.





Take me to the crown

il resto conta niente

portami da lei

in mezzo alla mia gente

take me to the crown

quanta vita mia

portami da lei

su questa ferrovia

del mondo.

Alloggia nella testa

dei pazzi e dei balordi

una lucida follia

lo sguardo dei codardi

non era questo il mondo

che sognavo… da bambino

dicevi sono gelso e tu sei gelsomino.

Take me to the crown

il resto conta niente

portami da lei

in mezzo alla mia gente

take me to the crown

vita che vai via

portami da lei

su questa ferrovia

del mondo.





I’ve lost

my way

sometime

i’ve lost

my way

sometime.





