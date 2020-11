Sting e Zucchero duettano nella meravigliosa September: audio e testo della canzone

Il cantautore emiliano Zucchero e il collega britannico Sting, hanno unito le forze in September, bellissimo singolo rilasciato venerdì 27 novembre 2020 come anticipo della versione deluxe di D.O.C., quattordicesimo album in studio di Fornaciari, out l’11 dicembre, e di DUETS, fuori il 19 marzo 2021.

Ascolta e leggi il testo di questo brano nel quale i due amati artisti danno vita a un emozionante duetto. La canzone è stata scritta a quattro mano da Zucchero e Sting (ben 17 GRAMMY Award vinti in carriera), che l’ha anche prodotta, mentre il missaggio è opera di Robert Orton, 4 volte vincitore di Grammy.

Nell’album Duets, l’artista inglese duetterà con altri importanti artisti come Shaggy (con il quale ha inciso e rilasciato nel 2018 l’album collaborativo 44/876), Annie Lennox, Mary J. Blige, Eric Clapton, GIMS, Craig David e Herbie Hancock.

Testo September di Sting & Zucchero

One more sunrise

One more empty sky

Though she’s gone

I will stay

Counting days

‘Til Semptember

Sorge il sole

Sui miei giorni

E tu sei

Via da qui

Pregherò

Vieni Settembre

Lunghi giorni d’estate

Mi rattristano un po’

Piove dentro di me

Un deserto che so

Trace her perfume

In my lonely room

Like a dream

Coming down

You’ll come back

Come September

Ma se ascolto però

Queste voci (voci)

Sembra strano lo so

Cade pioggia dal sole

Verrò

Lo sai

[Insieme]

Ovunque tu sarai

I lie awake

So many thoughts in my head

E che mai ti dirò





[Insieme]

Se tu fossi qui

E lo chi mai tradirei

E se fosse cosi

Prego te e prego Dio

[Insieme]

Vieni Settembre

Vieni Settembre





Sting, Zucchero – September traduzione

Un’altra alba

Un altro cielo vuoto

Anche se lei non c’è più

Rimarrò

A contare i giorni

Fino a settembre

Sorge il sole

Sui miei giorni

E tu sei

Via da qui

Pregherò

Vieni Settembre

Lunghi giorni d’estate

Mi rattristano un po’

Piove dentro di me

Un deserto che so

Localizzo il suo profumo

Nella mia stanza solitaria

Come un sogno

Scendendo

Tornerai

Vieni Settembre

Ma se ascolto però

Queste voci (voci)

Sembra strano lo so

Cade pioggia dal sole

Verrò

Lo sai





[Insieme]

Ovunque tu sarai

Resto sveglio

Così tanti pensieri nella mia testa

E che mai ti dirò

[Insieme]

Se tu fossi qui

E lo chi mai tradirei

E se fosse cosi

Prego te e prego Dio

[Insieme]

Vieni Settembre

Vieni Settembre

