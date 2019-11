Zucchero in duetto con Frida Sundemo in “Cose Che Già Sai”: audio e testo della nuova canzone

Nel quattordicesimo album in studio del cantautore zucchero, D.O.C., l’artista duetta con la cantautrice svedese Frida Sundemo in due tracce e una di esse è Cose Che Già Sai, terza incantevole track del disco, prodotta da Don Was, Joel Humlén e co-prodotta da Max Marcolini. Il testo e l’audio del nuovo brano.

Ho fatto del mio meglio ormai

fallito mille volte sai

e ho pianto fiumi su di noi

eri quella che non sei

ora quella che non vuoi.

Ho partorito un fiore in noi

un fiore spampanato al sole

un sole sopra la malinconia

sono cose che non sai

forse cose che non vuoi.

Don’t ever be gone

non dimenticarti di noi

don’t ever be gone

se per darti il cielo cascai

don’t ever be gone.





Tu quindi adesso come stai?

amor che pendi e che non cadi mai

come un salice piangente io starei

sono cose che già sai

certe cose tra di noi.

Don’t ever be gone

non dimenticarti di noi

don’t ever be gone

se per farti cielo cascai

don’t ever be gone

Se col tempo capirai chi sono io

sono quello al buio e tu sei il sole mio

don’t ever be gone

Don’t ever be gone

non dimenticarti di noi

don’t ever be gone

se per darti il cielo cascai

don’t ever be gone

non dimenticarti di noi

don’t ever be gone





Ho fatto del mio meglio ormai

tutte cose che già so

tutte cose che già sai.





