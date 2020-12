Zucchero – Facile: leggi il testo della canzone

Facile, è una ballata scritta da Zucchero insieme a Robyx, e vede la partecipazione di Chance. Si tratta di uno dei quattro inediti presenti nel secondo CD dell’album D.O.C., edizione deluxe dell’ultima fatica discografica di Fornaciari, pubblicata l’11 dicembre 2020. Leggi il testo.

In questo secondo disco del quattordicesimo album in studio del cantautore emiliano, sono presenti due cover: “Wichita Lineman” di Jimmy Webb, risalente al lontano 1968, e quella di Don’t “Make Promises” (1966) di Tim Hardin, intitolata “Non illudermi così”, con nuovo testo nella nostra lingua, scritto con la collaborazione di Mimmo Cavallo, che parla della scomparsa dell’onestà e critica la falsità dei social network. Oltre a quella in oggetto, le nuove canzoni sono Succede, “Don’t Cry Angelina” e Semptember, in duetto con Sting. Semptember è stato anche il nuovo singolo del progetto, che come di consueto ha dato non poche soddisfazioni a Fornaciari.

La canzone è stata prodotta da Zucchero, Max Marcolini e Was. Come detto, oltre alla voce dell’artista sentiamo anche quella della cantante gospel Chance.

Facile, Zucchero – Testo

Sai

ho deciso

che ti amo

per davvero

dai

non ci credi

sono sobrio

non lo vedi?

Babe

I know there’s only one way (vai alla traduzione)

We gotta have fait

Hey

Faith

I know sometimes it’s hard

Hard

So hard to sing it to you

But I know

I’ve been around and around to know

Happiness is still around

It can be [real?]

Ora che lo sai

tutto è più facile per me

così facile, yeah





Mai

sono stato

così ubriaco

di universo

Babe

I know there’s only one way

We gotta have fait

Hey

Faith

I know sometimes it’s hard

Hard

So hard to sing it to you

But I know

I’ve been around and around to know

Happiness is still around

It can be [real?]

Ora che lo sai

tutto è più facile per me

così facile, yeah

You see, you know I got a good thing

Yes, I do

You know what I’m talking about

You think I will trust me?

Let me tell you something

Wow!

So hard to sing it to you

But I know

I’ve been around and around to know

Happiness is still around





Ora che lo sai

tutto è più facile per me

così facile, yeah

Ora che mi vuoi

il cuore gocciola perché

perché, piccola

vengo facile con te

La traduzione delle parti in inglese

So che c’è solo un modo

Dobbiamo avere fede

Hey

Fede

So che a volte è difficile

Difficile

È così difficile cantartelo

Ma io so

Sono stata in giro per sapere

Che la felicità è ancora in giro

Può essere reale

Vedi, sai che ho una cosa positiva

Sì, certamente

Sai a cosa mi riferisco

Pensi che potrò fidarmi di me?

Lascia che ti dica una cosa

Wow!

È così difficile cantartelo

Ma io so

Che sono stato in giro per sapere

Che la felicità esiste ancora

