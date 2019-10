Zucchero – Freedom è il nuovo singolo che anticipa l’album D.O.C.: audio e testo

L’8 novembre 2019 esce via Polydor/Universal Music il quattordicesimo album in studio del cantautore emiliano Zucchero che si intitola D.O.C., disco di inediti composto da 11 brani e 3 bonus track, anticipato da due singoli Freedom (in italiano) e My Freedom (in inglese), entrambi disponibili da venerdì 4 ottobre 2019. Leggi il testo e ascolta il brano.

Il disco sarà disponibile in 3 versioni: CD, Doppio Vinile e in Doppio Vinile color arancio, disponibile in edizione limitata. Da Wikipedia: disegnata da Paolo De Francesco, la copertina presenta un sipario caratterizzato da un drappeggio di velluto blu, chiuso sul fronte del disco, dove campeggia il logo, e aperto sul retro, dove sono elencate le canzoni. Il logo sul fronte, di forma circolare, racchiude tutti gli elementi che caratterizzano la vita e la carriera di Zucchero, e che si intrecciano con un grande girasole sullo sfondo. Ci sono un cappello, una vanga, una chitarra e due bacchette di una batteria, delle profonde radici di un vecchio albero, due ali di angelo e due corna di diavolo.

Scritta da Adelmo Fornaciari, aka Zucchero, e prodotta da Don Was, Steve Robson, Nicolas Rebscher e Max Marcolini, la nuova e interessante canzone in oggetto è un inno alla libertà e all’amore, caratterizzato da sonorità ricercate e internazionali, la cui versione in inglese è stata firmata insieme al cantautore britannico Rory Graham, aka Rag’n’Bone Man.

Zucchero – Freedom testo e traduzione

Mi svegliai

tentennai, me ne andai, yeah

birra calda e ghiaccio sei

cosa sono qui

cosa faccio qui.

Seguo lei, caso mai, yeah

ma che bel suono sei

libertà, ti ignorai, yeah

oggi no, non lo farei

oggi no wowoh!

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

that’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Questa è la mia libertà di parlare

la mia libertà di camminare, yeah

questa è la mia libertà di parlare

la mia libertà di camminare, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah, yeah.





Vedi lei

forse mai, come vuoi, yeah

trattenerti non potrei

mi dispiace sai

è la verità

caso mai seguo lei, yeah

che bel sapore hai

libertà, ti scordai, yeah

oggi no non lo farei

oggi no, wowoh!

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

that’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah, yeah

In amore mi inguaiai

e amore sanguinai io per te, yeah

ma i tuoi confini ormai

sono orizzonti miei

visto che

oggi no, non lo farei.

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

that’s my freedom talking

my freedom walking, yeah





Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah, yeah

Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah

trattenermi non potrei





