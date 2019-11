Zucchero – La canzone che se ne va: audio e testo del nuovo brano

La canzone che se ne va è la bella ottava traccia di D.O.C., il quattordicesimo album in studio di Zucchero, rilasciato l’8 novembre 2019.

Il testo e l’audio del brano, scritto dal cantante con la collaborazione di Pasquale Panella, prodotto da Don Was e co-prodotto da Nicolas Rebscher e Max Marcolini.

Zucchero – La canzone che se ne va testo

Lei se ne va da me

non ha catene al cuore

e piange lacrime di un altro dolore

lei se ne va da me

come un diamante fatto di sole

prima di luce era carbone.

E la canzone che se ne va

non ha padroni

guarda come se ne va

s’alza e se ne va

da noi.

lei che siamo noi

va via

vola se ne va

da noi

la canzone che sa di noi va via.





Lei dice prendimi

prendi il meglio di me prima che io diventi neve

un soffio che scompare, poi tornerà

un bacio sulla pelle di notte verrà

ma il vento che si increspa al mattino chissà

e lascia un profumo che non va più via.

S’alza e se ne va

da noi

lei che siamo noi

va via

vola se ne va

da noi

la canzone che sa di noi va via

Piangi, ridi, vivi

she’s never gonna let you down

sogna, vola, vivi

she’s never gonna let you down

S’alza e se ne va

da noi

lei che siamo noi

va via

vola se ne va

da noi

I hope you understand

come un miracolo

return, return, return

lei va via

vola e se ne va

da noi





una luce fa luce laggiù

vedi

la canzone fa luce laggiù

vedi.





