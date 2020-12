Zucchero ha rilasciato il video di Succede (testo)

Succede è uno dei tre inediti contenuti nell’edizione deluxe di D.O.C., quattordicesimo album in studio di Zucchero Fornaciari, pubblicato l’11 dicembre 2020, a poco più di un anno dall’edizione standard, che dopo 6 settimane della release fu certificata Oro.

In questo secondo Cd sono racchiusi altri tre inediti, nello specifico September (con Sting), Facile (ballata scritta insieme a Robyx) e Don’t Cry Angelina, brano ispirato al libro “Angela” di Ezio Meroni. Presenti anche due cover: Wichita Lineman (1968) di Jimmy Webb, e Non illudermi così, adattamento in italiano di Don’t Make Promises (1966) di Tim Hardin.

Succede (leggi il testo) è un brano blues ironico, scritto dall’interprete e prodotto da con la collaborazione di Don Was e Max Marcolini. Il video è stato diretto da Gaetano Morbioli e oltre al cantautore, vede protagoniste alcune coppie di ballerini, destreggiarsi sulle note della canzone.

Il testo di Succede, canzone di Zucchero

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

L’arcobaleno non ce l’ho

un prete magro non ce l’ho

la botte piena non lo so

Ma volevo darti la luna

io potevo darti la luna





Un sole in tasca non ce l’ho

un Dio in testa non ce l’ho

bandiere rosse nel comò

Ma volevo darti la luna

io potevo darti la luna

e potevo farti la luna

Succede

spiacere

mi piace

succede

Ci vuole un pazzo

per fare un sano

io sono un pozzo

che mira al cielo





Se vivi sola non lo so

o male accompagnata non lo so

ti sei sposata contro chi

Io volevo darti la luna

io potevo darti la luna

e potevo farti la luna

Io volevo darti la luna

io potevo darti la luna

ma chiedevo mica la luna

Succede

spiacere

dispiace

ma succede