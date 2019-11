Vegas Jones – Solido: testo della nuova canzone

Leggi il testo di Solido, traccia numero sei racchiuse nell’album La Bella Musica, uscito l’8 novembre 2019 via RCA, a poco più di un anno e mezzo dal disco d’esordio Bellaria, che debuttò al terzo posto nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola.

La nuova canzone è stata scritta di suo pugno e prodotta dalla coppia formata da Nicolò Cauli, aka Joe Vain, e da George Tsulaia, in arte Boston George. Questi due artisti hanno prodotto insieme gran parte delle tracce del secondo album in studio del rapper lombardo.

Vegas Jones – Solido testo

Mi sento agitato, io voglio il riscatto

Non riesco a spiegarlo, ma in rima posso

Io nell’isolato, come un isolano

Perché tutto intorno c’è il mare mosso

Ti è mai capitato che solo a pensarla

Una cosa strana accada poco dopo

Non ho mai capito perché c’è chi vince e chi perde se questa vita non è un gioco

Big drip dalla mia collana

Ho molti tic, tipo dico la verità

Cin cin, il primo sorso va a terra

Lo butto in strada per chi non ce la fa

E mia mamma che non si lamenta perché torno un’altra sera tardi a casa

Ma a lei le basta vedermi a casa

La mia presenza le dà speranza

Volo verso l’oro, fra’, come una gazza ladra prima che colpisca (yah)

Dopo volo in altri posti, col bottino addosso e chi me lo confisca (yah)

Mi conosco, mi conosci, sai che a volte fumo troppo e me ne vado in fissa

È bella la vista sopra la salita, dimenticandomi della fatica

Quando la moneta tintinna dentro alle mie tasche la devo smaltire

Fin quando la meta sarà l’infinito, mi spiace, lasciami infinire

Racconto le cose cantando, questa è la magia delle periferie

Mi dicevano: “È tempo buttato” non butto via niente, saranno poesie, yah yah

Sii positivo, sii solido

Sei motivato, e col cuore puro

Non ti voltare per niente al mondo

Infami e finti vanno affan*ulo

Tieni l’accento, sii umile

Perché la fuori impari da chiunque

Anche da chi non ha niente, giuro

Anche da chi non ha niente e nessuno





E se mi trovi distratto, sto guardando l’alba sulla Paradise 56

Sto cercando di raggiungere i castelli in aria

Guarda che bel panorama che c’è, yah, yah

Sii positivo anche se questa vita ci prova a portarti dal polo opposto

Mi sento cattivo se fai solo finta, non giocare mai con un uomo buono

Ancora che provo a trovare il mio posto, faccio il Marco Polo, fra’ giro il mondo

Poi ci sono dei giorni dove non capisco che ca**o ci faccio ancora così sobrio

Storia difficile alle mie spalle

“Solita vita” non è la frase

Perché ogni giorno ce né una nuova che mi pizzica come corde di chitarre

Spezzo le pare, le immergo nel latte

Volo su un kart, devo rilassarmi

Non voglio pensare, io voglio innalzarmi

Buco l’aria come fo*tuti razzi

Se sapessi cosa ho combinato, il cuore che ci metto, daresti rispetto

Ma il millennio procede e i valori del genere oggi ti rendono diverso

Non è easy che ho cose da fare

Voglio portare in Liguria mia madre

Case da sogno, sveglia sul mare

Cose che voglio, io già le amo, yah yah





