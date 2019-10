Modà – “Testa o croce” è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Testa o croce è il settimo album in studio dei Modà, negli scaffali dei negozi da venerdì 4 ottobre 2019 nel classico CD, in vinile, download digitale e nelle piattaforme streaming via Friends and Partners / Believe. I titoli delle canzoni.

A poco meno di 4 anni dall’ultima fortunata fatica discografica Passione Maledetta, Kekko Silvestre & soci sono tornati con questo attesissimo progetto, anticipato dai singoli di successo “Quel sorriso in volto” e “Quelli Come Me”, tra i brani più suonati in radio in Italia, rispettivamente rilasciati il dal 21 giugno 2019 e il successivo 30 agosto.

Il filmato dallo stile cinematografico che accompagna il primo singolo estratto, è stato diretto da Matteo Alberti, è ambientato nel deserto di Tabernas, in Andalusia, e vanta oltre 6 milioni di views. Il brano racconta una storia d’amore che con il suo stile inconfondibile, il frontman del gruppo ha tradotto in musica.

Nel secondo singolo, Kekko scava invece a fondo nell’essere umano per raccontare la solitudine. Il video è ispirato al film “The Place” (pellicola che lo ha colpito al cuore e alla quale l’artista è molto legato) diretto da regista Paolo Genovese, che fa un cameo nel corto.

Per la gioia dei numerosissimi fan, la pop rock band che può vantare decine di hit, è tornata con questo progetto composto da ulteriori undici tracce inedite, che tra pochissime ore avremo finalmente modo di scoprire.





Testa o croce tracklist (Modà album 2019)

CD

Testa o croce 3:34 Quel sorriso in volto 4:01 [Video Ufficiale] Puoi leggerlo solo di sera 4:14 Quelli come me 3:36 [Video Ufficiale] Per una notte insieme 3:21 Voglio solo il tuo sorriso 3:51 Una vita non mi basta 3:28 Non respiro 4:02 La fata 4:12 Non te la prendere 3:38 Love in the ’50s 3:47 Guarda le luci di questa città 4:18 Quel sorriso Giogiò (Bonus Track) 3:57

Vinile

Disco 1

Testa o croce Quel sorriso in volto Puoi leggerlo solo di sera Quelli come me Per una notte insieme Voglio solo il tuo sorriso Una vita non mi basta

Disco 2

Non respiro La fata Non te la prendere Love in the ‘50s Guarda le luci di questa città Quel sorriso Giogiò