Ascolta E poi ti penti dei Modà (con testo)

E poi ti penti, brano originariamente scritto da Kekko Silvestre per Alberto Urso, è ora disponibile nella versione dei Modà, contenuta in Testa o Croce 2020 Edition: ascolta e leggi il testo.

Dopo la grande interpretazione del cantante e tenore messinese, è ora la volta di quella del suo autore, anch’essa da brividi. La meravigliosa e dolce canzone, parla dell’amore che il protagonista prova nei confronti di una donna già sentimentalmente impegnata, ma egli è sicuro che riuscirà a conquistarla.

Nella nuova edizione dell’ultima fatica discografica, sono racchiuse altre tre novità: i brani inediti Cuore di cemento e Chicco Biondo, che ne hanno anticipato la release, e il rockeggiante Boogie Love.

E poi ti penti testo Modà

Penso a te quando mi perdo

dentro il vuoto con lo sguardo

penso a te mattina presto

penso a te che sei di un altro

non so più che cosa è giusto

non so più nemmeno se

ti ricordi soltanto il mio nome o mi pensi anche te

Era quasi fine maggio

quando è cominciato tutto

e poi adesso che ci penso

non me ne ero neanche accorto

e tu mi guardavi senza

senza dirmi mai perché

forse ti stavi anche tu innamorando di me

Noi…

due anime così diverse e così uguali

noi…

capaci di dimenticarsi per un giorno e poi

così romantici da dirsi sempre

che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre





E non è vero che siam poi così diversi

e non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti

e non mi dire che vai via e non resti

perché so già che tra un minuto torni, piangi e poi ti penti

Così romantici da dirsi sempre

che se di te non me ne frega niente

comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre

e non è un caso se stasera ho così voglia di abbracciarti

e non mi dire che va via e non non resti

perché so già che tra un minuto

torni e piangi

e poi ti penti

E poi ti penti