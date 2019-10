Nancy Coppola – Io Voglio Fa’ Pace: video ufficiale e testo

Leggi il testo e guarda il video ufficiale di Io Voglio Fa’ Pace, bellissima e toccante canzone della cantautrice napoletana Nancy Coppola.

In questo brano, scritto dall’interprete con la collaborazione di V. D’Agostino & F. Desirè e arrangiata dal maestro Carmine Liberati, Nancy canta la voglia di far pace con la persona che ama, che a quanto sembra è piuttosto gelosa. Il filmato è stato diretto da Gianluca Allotta.

Nancy Coppola – Io Voglio Fa’ Pace testo

Nattim… è bastat p c appicca rummenc

comm è brutt a gelusi, distrugg l uommn

è a chiù brutta malati po’ cor mi

m fai mal quann giur ca e non m crir

e p chest t agga ritt lia lassa.

I vogli fa pac, sul tu m piac, scus m dispiac, nun succer chiù

ija facimm pac, nun fa chiù o gelus, sto asptann a cas, iamm addo vuo tu

però rispunnm, si t telefn, amo frnimml

i vogli fa pac, nun m bort e nient, pur miezz a gent, cerc scus a te

ija facimm pac, ca so già tre iuorn, ca non pij suonn, chiagn e penz a te

i so na femmn, si lat uardn, nun tia ngazza.





Pienzc… na parol fa chiù mal e sap accirr

p na femmn ca rat, pur l anm

quanda cos c agga fat p rsta semb cu te

cacc sta paur, nun m fa chiù mal,

ij nun t putess mai lassa.

I vogli fa pac, sul tu m piac, scus m dispiac, nun succer chiù

ija facimm pac, nun fa chiù o gelus, sto asptann a cas, iamm addo vuo tu

però rispunnm, si t telefn, amo frnimml

i vogli fa pac, nun m bort e nient, pur miezz a gent, cerc scus a te

ija facimm pac, ca so già tre iuorn, ca non pij suonn, chiagn e penz a te

i so na femmn, si lat uardn, nun tia ngazza.





[Parlato]

Ija facimm pac

nun fa chiù o gelus

o sai, i vogli ben sul a te

nun m vulev appicca

iamm amo, vien ca, fatt Vasa.

I vogli fa pac, nun m bort e nient, pur miezz a gent, cerc scus a te

ija facimm pac, ca so già tre iuorn, ca non pij suonn, chiagn e penz a te

i so na femmn, si lat uardn, nun tia ngazza.