Modà: ascolta e leggi il testo del comeback “Quel sorriso in volto”

Scritto e composto da Kekko Silvestre, Quel sorriso in Volto è il singolo che segna il ritorno dei Modà, disponibile dal 21 giugno 2019 via Believe Digital. Il testo e l’audio della nuova canzone.

A oltre 4 anni e mezzo di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica “Passione maledetta”, l’amato gruppo torna con questo meraviglioso pezzo, a detta loro basato su una storia d’amore vera, dolce e amara allo stesso tempo, convertita in musica con l’inconfondibile stile dell’anima della band Francesco.

Il brano anticipa l’attesissimo settimo album in studio della pop rock band, che vedrà la luce il prossimo autunno. Insomma, i Modà sono pronti all’ennesimo straordinario successo di una carriera costellata da hit su hit, e sono anche pronti a una serie di concerti attraverso i quali suoneranno anche le tracce della settima era discografica. Sono al momento sei le date in programma a dicembre nei palasport. Si inizierà dall’Unipol Arena di casalecchio di reno (Bologna). I tagliandi d’ingresso sono come sempre reperibili su TicketOne.

Modà Quel sorriso in volto testo

Download su: Amazon – iTunes





Erano sposati solo da due ore e non parlavano

Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito

Lui guidava sguardo fisso sull’asfalto la sua Cadillac

Con Las Vegas alle spalle ed una meta ancora incognita.

Si diceva che eran pazzi e si baciavan sui metrò

Per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio

Ignoravano la gente che rideva sempre un po’

Quando si vestivano da sposi un giorno sì e uno no

Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico

Stranamente le tornava all’improvviso come sempre

Quel sorriso in volto.

Fermi ai bordi della strada lui insultava la sua Cadillac

Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina

“Amore mio dove stai andando?”

La rincorse e l’abbracciò

Poi la prese in braccio e proseguì verso il deserto

Chi li ha visti allontanarsi

E’ un camionista di New York

Disse che quell’uomo strano le parlava e invece no

Di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico

Disse infatti che la donna lo guardava stranamente

Col sorriso in volto.





E ignoravano la gente

Che rideva sempre un po’

Quando si vestivano da sposi un giorno si e uno no

Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico

Stranamente le tornava all’improvviso come sempre

Quel sorriso in volto

Stranamente le tornava all’improvviso come sempre

Quel sorriso in volto.





Ascolta su: